Глава Пентагона пока не знает, насколько серьезно Турция говорит о закрытии базы Инджирлик

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер пока не может сказать, насколько серьезно власти Турции настроены на закрытие авиабазы Инджирлик для американских военных. Об этом он заявил в понедельник журналистам, добавив, что намерен прояснить этот вопрос в разговоре со своим турецким коллегой.

"Раньше мне об этом не докладывали", - цитирует министра агентство Reuters. Он отметил, что узнал о заявлениях турецких властей из СМИ. "Так что мне нужно поговорить со своим коллегой из оборонного ведомства [Турции], чтобы понять, что они действительно имеют в виду, а также насколько они серьезны", - добавил Эспер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил в воскресенье, что его страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США, если Вашингтон решится ввести санкции в отношении Анкары. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 11 декабря также говорил о готовности Анкары рассмотреть возможность закрытия базы Инджирлик для американских военнослужащих, если Соединенные Штаты введут санкции из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.

Между тем в Пентагоне, комментируя слова президента Турции, ранее заявили, что Соединенные Штаты используют турецкие военные базы, в числе которых авиабаза Инджирлик, только с разрешения Анкары.

В Турции уже не первый раз говорят о возможности закрытия авиабазы Инджирлик для американских военных. Обычно подобная риторика Анкары возникает в свете угроз из Вашингтона, однако до каких-либо конкретных шагов в этом направлении дело еще не доходило.

Ранее в Конгрессе США согласовали на 2020 финансовый год военный бюджет, в тексте которого демократы и республиканцы выразили мнение, что приобретение Анкарой С-400 подпадает под положения закона "О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии", а это предусматривает введение президентом санкций. Законодатели разрешили Пентагону "затратить до $30 млн на хранение шести турецких [истребителей] F-35, которые ранее использовались для обучения пилотов Турции" на американской авиабазе до того, как Анкара была исключена из этой программы из-за покупки С-400.