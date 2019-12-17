{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новое правительство Финляндии получило вотум доверия парламента

За кабинет министров под руководством премьер-министра Санны Марин проголосовали 105 депутатов из 200

ХЕЛЬСИНКИ, 17 декабря. /ТАСС/. Новое правительство Финляндии под руководством премьер-министра Санны Марин получило вотум доверия парламента страны. Голосование состоялось во вторник.

На эту тему
Кабмин Финляндии возглавила Санна Марин. Что известно о самом молодом премьере в мире

За доверие кабмину проголосовало 105 депутатов, против - 80 (всего депутатов 200 - прим.ТАСС). Голосование проводилось после того, как в понедельник премьер представила парламенту программу работы правительства. Она осталась такой же, как у кабинета экс-премьера Антти Ринне, ее главная цель - повышение благополучия населения, финансирования социальной сферы и образования, создание новых рабочих мест.

Неделю назад президент Финляндии Саули Ниинистё назначил новый состав правительства страны. 3 декабря лидер правящей Социал-демократической партии (СДП), экс-премьер Антти Ринне на фоне скандала из-за двухнедельной забастовки сотрудников финской почты подал президенту прошение об отставке правительства, которое было принято.

В состав коалиционного кабмина, помимо членов СДП, входили представители "Финляндского центра", "Союза "зеленых", "Левого союза" и Шведской народной партии. Эти же партии продолжат работу в составе нового правительства, которым будет руководить первый зампред СДП, 34-летняя Марин.

Теги
Финляндия
Реклама на ТАСС
Генсек ООН призвал мировое сообщество к сотрудничеству в оказании помощи беженцам
По мнению Антониу Гутерриша, следует сообща помогать не только тем, кто вынужденно покинул родину, но и принявшим их странам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС