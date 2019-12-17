Новое правительство Финляндии получило вотум доверия парламента

Что известно о самом молодом премьере в мире

Кабмин Финляндии возглавила Санна Марин. Что известно о самом молодом премьере в мире

За доверие кабмину проголосовало 105 депутатов, против - 80 (всего депутатов 200 - прим.ТАСС). Голосование проводилось после того, как в понедельник премьер представила парламенту программу работы правительства. Она осталась такой же, как у кабинета экс-премьера Антти Ринне, ее главная цель - повышение благополучия населения, финансирования социальной сферы и образования, создание новых рабочих мест.

Неделю назад президент Финляндии Саули Ниинистё назначил новый состав правительства страны. 3 декабря лидер правящей Социал-демократической партии (СДП), экс-премьер Антти Ринне на фоне скандала из-за двухнедельной забастовки сотрудников финской почты подал президенту прошение об отставке правительства, которое было принято.

В состав коалиционного кабмина, помимо членов СДП, входили представители "Финляндского центра", "Союза "зеленых", "Левого союза" и Шведской народной партии. Эти же партии продолжат работу в составе нового правительства, которым будет руководить первый зампред СДП, 34-летняя Марин.