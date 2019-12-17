Республиканцы отвергли предложение о вызове свидетелей на слушания по импичменту в Сенате

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл во вторник выступил против предложения демократов о вызове свидетелей на слушания по импичменту в верхней палате американского законодательного органа.

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу?

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

"Сенат призван действовать как суд <...>, а не возобновлять в полной мере все расследование из-за того, что разгневанные сторонники [импичмента] торопились и были небрежны", - сказал он, выступая в Сенате.

В воскресенье лидер демократов в верхней палате Чак Шумер направил Макконнеллу письмо, в котором изложил ряд соображений относительно того, как процедура импичмента президента страны Дональда Трампа должна проходить в Сенате. Помимо прочего, Шумер предложил вызвать для дачи показаний бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона, исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни, его помощника Роберта Блэра и сотрудника Административно-бюджетного управления Белого дома Майкла Даффи.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил в пятницу две статьи обвинения против Трампа. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе палатой полного состава. Голосование, как ожидается, состоится в среду.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительное заключение передадут в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 из 100 мест.

Ранее Макконнелл не исключил того, что республиканцы попробуют самостоятельно установить правила процедуры импичмента президента. Действия сенаторов в этом случае описаны лишь в общих чертах, о деталях законодатели должны договориться отдельно. Для принятия соответствующей резолюции необходим 51 голос.