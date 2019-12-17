Президент Эстонии поддержала продление санкций против РФ до полного выполнения "Минска-2"

РИГА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила за продление санкций против РФ до полного выполнения минских соглашений. Об этом она заявила на пресс-конференции в Риге по итогам встречи президентов стран Балтии.

"Мы готовы продолжать санкции до полного выполнения минских соглашений", - сказала она.

Кальюлайд также поддержала идею расширения Евросоюза. "Мы поддерживаем дальнейшее расширение ЕС, - сказала президент Эстонии. - Для стран Балтии это важный вопрос. Мы не можем допустить, чтобы ЕС закрыл свои двери. Мы в свое время использовали данную возможность, вступили в ЕС и присоединились к единому рынку. Такие возможности должны быть и у других стран".