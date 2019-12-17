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Армия Пакистана выступила против решения суда, вынесшего смертный приговор Мушаррафу

Надлежащая правовая процедура была проигнорирована, отмечается в заявлении вооруженных сил страны

ИСЛАМАБАД, 17 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Пакистана выразили свое несогласие с решением Специального суда по делу о государственной измене бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении армейской пресс-службы.

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"Решение Специального суда по делу генерала Первеза Мушаррафа вызывает боль и сожаление, - отмечает пресс-служба армии Пакистана. - Бывший командующий штабом армии, председатель Объединенного комитета начальников штабов и президент Пакистана, который служил своей стране более 40 лет, участвовал в войнах за свое государство, не может быть предателем ни при каких условиях". "Надлежащая правовая процедура была проигнорирована, - сообщается в заявлении. - Вооруженные силы Пакистана ожидают, что правосудие будет совершено в соответствии с конституцией Исламской Республики Пакистан".

Во вторник газета Dawn сообщила, что Специальный суд Пакистана приговорил Мушаррафа, находящегося сейчас в ОАЭ, к смертной казни по делу о госизмене. Обвинения в отношении 76-летнего Мушаррафа, который занимал пост президента в 2001-2008 годах, связаны с приостановлением им действия конституции и введением в стране чрезвычайного положения в 2007 году.

Теги
ПакистанОАЭМушарраф, Первез
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