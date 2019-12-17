Судебные процессы в отношении бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 декабря 2019 года Специальный суд Пакистана вынес смертный приговор бывшему президенту этой страны Первезу Мушаррафу (2001-2008). Он признан виновным в государственной измене в связи с приостановлением им действия конституции и введением чрезвычайного положения в 2007 году. О судебных процессах в отношении политика - в материале ТАСС.

Первез Мушарраф

Генерал Первез Мушарраф (род. 11 августа 1943 года) пришел к власти в Пакистане в октябре 1999 года в результате военного переворота. 20 июня 2001 года он провозгласил себя президентом, сохранив за собой посты премьер-министра и начальника штаба сухопутных сил. В апреле 2002 года срок его президентства был продлен на пять лет. В 2007 году Мушарраф вступил в конфликт с собственным окружением, настаивавшим на переговорах с оппозицией, а также с Верховным судом, высказавшимся против его участия в очередных президентских выборах. Тем не менее 6 октября 2007 года Мушарраф был переизбран на новый срок, но затягивание утверждения итогов выборов Верховным судом спровоцировало внутриполитический кризис. В этой обстановке 3 ноября 2007 года Мушарраф ввел чрезвычайное положение, приостановил действие конституции и ряда гражданских свобод. 28 ноября того же года Мушарраф оставил пост командующего армией и принял присягу в качестве гражданского президента. Однако парламентские выборы, состоявшиеся в феврале 2008 года, принесли победу оппозиции, поэтому во избежание импичмента Мушарраф 18 августа 2008 года был вынужден уйти в отставку, после чего уехал в Лондон.

24 марта 2013 года Мушарраф вернулся на родину, чтобы участвовать в парламентских выборах. Однако уже 31 марта против него было возбуждено несколько уголовных дел. 18 апреля того же года суд выдал ордер на его арест, 20 августа ему были вынесены официальные обвинения. Мушарраф был арестован и помещен под домашний арест. В марте 2016 года ему было разрешено уехать за границу для прохождения лечения, при этом он пообещал вернуться в Пакистан, чтобы предстать перед судом. В настоящее время Первез Мушарраф находится в Дубае (ОАЭ).

Обвинения в отношении Мушаррафа

В апреле 2013 года Мушаррафу было предъявлено несколько обвинений, в том числе в организации военного переворота 1999 года. В настоящий момент решение по этому делу не вынесено. Тогда же ему инкриминировали убийство влиятельного политика и лидера сепаратистов провинции Белуджистан Акбара Хана Бугти, который погиб в 2006 году в ходе боев с правительственными войсками. 18 января 2016 года Верховный суд Пакистана оправдал Мушаррафа по данному делу.

Кроме того, прокуратура официально обвинила его в причастности к гибели 27 декабря 2007 года в результате теракта бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто. В августе 2013 года Мушарраф предстал перед специальным судом по делам, связанным с терроризмом. В связи с отъездом его в Дубай в 2016 году в августе следующего года суд объявил его лицом, скрывающимся от правосудия, и постановил конфисковать его собственность.

В сентябре 2013 года в отношении Мушаррафа было возбуждено еще одно дело. Оно касается убийства в июле 2007 года 100 человек, включая священнослужителя Абдул Рашида Гази. Тогда по приказу Мушаррафа спецназ взял штурмом в Исламабаде мечеть, прихожане которой объявили об установлении в ней законов шариата. 2 апреля 2015 года, когда Мушарраф в очередной раз не явился на заседание, Верховный суд Пакистана выдал ордер на его арест.

Самым серьезным обвинением против Мушаррафа стало дело о государственной измене по факту введения им в 2007 году чрезвычайного положения. По мнению Верховного суда, этой мерой Мушарраф "подорвал независимость юстиции". Слушания по делу начались 1 января 2014 года.