В Пентагоне заявили, что размещение американских ракет в АТР было бы полезно для США

"Это, конечно, было бы полезно. <...> Это меняет расчеты, касающиеся происходящего в регионе, заставляет наших противников серьезно об этом задуматься. Независимо от того, финансируем ли мы несколько или множество [таких ракет]", - считает генерал. Браун отвечал на вопрос о том, видит ли он как военачальник выгоду от потенциального размещения в АТР американских ракет средней или меньшей дальности.

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Размещение в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) американских ракет средней или меньшей дальности укрепило бы безопасность США. С таким утверждением выступил во вторник на встрече с небольшой группой журналистов командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов, генерал Чарльз Браун.

На просьбу корреспондента ТАСС сообщить, ведет ли уже Вашингтон обсуждения с союзниками и партнерами в АТР по поводу возможного размещения на их территории таких вооружений, Браун затруднился дать точный ответ. "Не могу ответить. Я не был вовлечен ни в какие обсуждения, относящиеся к ДРСМД или ракетному потенциалу этого плана", - заверил генерал. Он имел в виду российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который летом прекратил свое существование в связи с выходом из него Соединенных Штатов. "Я бы, вероятно, знал об этом (упомянутых обсуждениях - прим. ТАСС). Это политические решения. Но я бы, вероятно, знал, если бы мы двигались по этому пути", - отметил командующий.

Как заявил 4 декабря заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд, Вашингтон пока не принимал никаких решений о производстве и развертывании ракет средней и меньшей дальности, тем более за пределами американской территории. По его словам, американская администрация намерена продолжать изучение различных вариантов действий в этой области.

Слом ДРСМД

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля на основании якобы имевшего место нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву в июле 2014 года. По версии администрации США, нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергала и предъявляла целый ряд встречных претензий относительно выполнения американской стороной договора, затрагивавших, к примеру, элементы системы противоракетной обороны (ПРО) США в Европе.

США в феврале предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него через шесть месяцев, если Россия не выполнит их определенные требования, включавшие прежде всего уничтожение ракеты 9М729. Москва расценила такие действия Вашингтона как выдвижение заведомо неприемлемых ультиматумов. 2 августа США вышли из ДРСМД.

Однако, как признал затем Джон Болтон, занимавший на тот момент пост помощника президента США по национальной безопасности, Вашингтон сделал этот шаг в том числе из-за того, что договором не был охвачен Китай.

В сентябре стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. Такие послания были направлены также целому ряду государств, не входящих в НАТО, включая Китай. Однако, как отмечали представители НАТО и США, они не видят смысла в моратории, поскольку Россия уже якобы разместила на своей территории ракеты средней дальности. В начале ноября глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что НАТО не желает отвечать на российскую инициативу.