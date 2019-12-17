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Выход США и России из ДРСМД

Посол Франции в России: специалисты двух стран обсудят ситуацию с ДРСМД

Чтобы прийти к компромиссам, нужно начать переговоры, отметила Сильви Берманн

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Французские специалисты по стратегическим вооружениям обсудят ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией и европейскими партнерами. Об этом сообщила посол Франции в России Сильви Берманн, покидающая свой пост на этой неделе, в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном на сайте издания во вторник.

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"Чтобы прийти к компромиссам, нужно начать переговоры, а пока не начали. Очевидно, что Европу выход США из договора о РСМД и возможные последствия этого тоже касаются, и об этом надо говорить. Наши специалисты по стратегическим вооружениям это обсудят и с Россией, и с нашими европейскими партнерами", - сказала она.

Кроме того, Берманн подчеркнула важность Договора по открытому небу для Франции, ведь он также касается неба над Европой. "И конечно, мы координируем с Вашингтоном этот вопрос", - добавила дипломат.

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

12 декабря Министерство обороны США провело летное испытание баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния. России и США до недавних пор запрещалось заниматься разработкой таких вооружений в соответствии с ДРСМД.

Теги
СШАРоссияФранцияБерманн, СильвиВыход США и России из ДРСМД
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