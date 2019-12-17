Постпред Китая при ООН рассказал о цели внесения Москвой и Пекином резолюции по КНДР

ООН, 18 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай внесли проект резолюции по КНДР на рассмотрение Совета Безопасности ООН, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Корейском полуострове. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. Дипломат не пояснил, когда именно документ будет вынесен на голосование.

"Вы знаете, что ситуация сейчас критическая и очень хрупкая. Мы хотим предотвратить ухудшение ситуации и эскалацию [на Корейском полуострове], именно поэтому мы представили этот проект резолюции", - сказал он.

Кроме того, как обратил внимание дипломат, документ направлен на возобновление переговоров по денуклеаризации, в том числе на восстановление диалога США и КНДР. "Мы призываем КНДР и США возобновить диалог, достичь прогресса через диалог, основанный на доверии и устранении взаимных обеспокоенностей. Надеемся, что обе стороны смогут предпринять реальные шаги навстречу друг другу", - добавил Чжан Цзюнь.

Постпред также пояснил, что содержащийся в резолюции призыв к частичному снятию санкций "направлен на улучшение жизни простых северокорейских граждан". "Санкции Совбеза нужно адаптировать в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией", - уверен он.

В понедельник Москва и Пекин внесли на рассмотрение Совбеза документ, в котором содержится призыв к смягчению санкций для улучшения гуманитарной ситуации в КНДР. В проекте также предлагается разрешить поставки в КНДР ряда товаров, необходимых для создания инфраструктуры. Кроме того, в проекте резолюции говорится о необходимости продолжения диалога между США и КНДР на всех уровнях.