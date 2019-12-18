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Начало процедуры импичмента Трампа

WP: демократы имеют достаточно поддержки, чтобы утвердить статьи импичмента Трампа

О намерении поддержать по меньшей мере одну из двух статей импичмента высказалось большинство законодателей, отмечает издание

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Демократы имеют достаточно поддержки в Палате представителей Конгресса США для утверждения статей обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post, ссылаясь на проведенный журналистами издания анализ позиций конгрессменов по этому вопросу.

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Согласно этим данным, о намерении поддержать по меньшей мере одну из двух статей импичмента высказалось большинство законодателей. При этом республиканцы в полном составе планируют проголосовать против, ни одного "перебежчика" среди них быть не должно, пишет издание. Тем не менее, учитывая нынешний состав нижней палаты, в которой демократы имеют большинство, противникам импичмента не хватит голосов, чтобы остановить процесс.

Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) сообщила о том, что голосование по двум статьям обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента состоится в среду.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил 13 декабря две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены нижней палатой полного состава.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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