В США прошли демонстрации за импичмент Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Манифестации в поддержку импичмента президента США Дональда Трампа прошли во вторник в ряде американских городов. Трансляцию с места проведения некоторых из этих акций вел телеканал CNN .

Кто и как пытался отстранить Трампа от власти

"Величайшая охота на ведьм". Кто и как пытался отстранить Трампа от власти

Демонстрации прошли, в частности, в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско (оба в штате Калифорния), Лас-Вегасе (штат Невада), Филадельфии и Питтсбурге (оба в штате Пенсильвания), Нью-Йорке (штат Нью-Йорк), Бостоне (штат Массачусетс), Атланте (штат Джорджия), Денвере (штат Колорадо), Солт-Лейк-Сити (штат Юта) и других городах. Многие участники акций несли плакаты с призывами отстранить Трампа от власти.

Согласно оценкам агентства Associated Press, манифестации были сравнительно малочисленными. По всей стране в них участвовали десятки тысяч человек. Состоявшиеся ранее в этом году демонстрации в защиту прав женщин привлекли значительно больше людей.

В среду, как ожидается, в Палате представителей Конгресса США состоится голосование по двум статьям обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют действующему главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса США.

24 сентября Палата представителей объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Демократическая партия смогла инициировать данный процесс за счет того, что имеет на данном этапе большинство в Палате представителей. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.