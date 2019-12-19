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Акции протеста в Ираке

Парламент Ирака вновь отложил голосование по новому закону о выборах

Крайней датой спикер парламента страны назвал 23 декабря

ТАСС, 19 декабря. Парламент Ирака отложил голосование по новому закону о выборах до понедельника. Об этом в среду сообщил телеканал Alsumaria.

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"Было принято решение, что следующий понедельник станет крайней датой для того, чтобы Совет представителей проголосовал по закону о выборах", - приводит телеканал слова спикера парламента страны.

11 декабря иракский парламент уже откладывал на неопределенное время принятие нового закона о выборах в связи с разногласиями между политическими фракциями в законодательном органе по отдельным статьям закона. Депутаты были настроены на утверждение законопроекта, который открывает путь к проведению досрочных парламентских выборов в Ираке, чего добиваются уже два месяца протестующие. Однако, как заявили представители политического альянса "Фатх", "комитет по законодательству не представил законопроект в полном объеме", и в результате голосование не состоялось.

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ИракАкции протеста в Ираке
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