В США выписали из тюремной больницы экс-главу предвыборного штаба Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Бывший руководитель предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, отбывающий тюремный срок, в среду был выписан из больницы после госпитализации 12 декабря. Об этом сообщил его официальный представитель Тодд Бланше журналистам телеканала ABC .

Манафорт был доставлен в тюремную больницу в штате Пенсильвания из-за нарушения сердечной деятельности. Сейчас он, по словам Бланше, чувствует себя нормально.

Манафорт из-за госпитализации в среду пропустил заседание суда в нью-йоркском районе Манхэттен. Оно касалось предъявленных ему властями штата Нью-Йорк обвинений в махинациях с жилищной ипотекой и оформлении подложных документов. Суд постановил прекратить разбирательство по иску, поскольку некоторые из обвинений, о которых идет речь, Манафорту ранее уже были предъявлены в других судах.

Пол Манафорт вошел в состав предвыборного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах. 8 марта 2019 года суд города Александрия (штат Вирджиния) приговорил Манафорта к 47 месяцам заключения за нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов. 13 марта суд в Вашингтоне приговорил его к 3,5 годам заключения за дачу ложных показаний и несоблюдение законов о лоббистской деятельности.