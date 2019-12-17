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Судебные процессы в отношении лиц из окружения Дональда Трампа

17 декабря суд в США вынесет приговор по делу Рика Гейтса, делового партнера экс-руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта
Рик Гейтс AP Photo/Alex Brandon
Описание
Рик Гейтс
© AP Photo/Alex Brandon

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 декабря 2019 года в США будет вынесен приговор по делу Рика Гейтса, делового партнера бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Обвинения в отмывании денежных средств и даче ложных показаний относятся к периоду его работы на Украине в 2007-2012 годах. Рик Гейтс попал в поле зрения спецпрокурора Роберта Мюллера, который в 2017-2019 годах вел расследование в связи с подозрениями в адрес предвыборной команды Трампа в контактах с Россией. Расследование не выявило сговора с Москвой, однако в отношении нескольких человек были выдвинуты другие обвинения. ТАСС подготовил материал о судебных процессах в отношении лиц из окружения Дональда Трампа.

Майкл Флинн

Бывший профессиональный военный разведчик Майкл Флинн присоединился к предвыборной команде Дональда Трампа в феврале 2016 года и стал его консультантом по военным вопросам. После победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года Флинн принял предложение занять пост советника по вопросам национальной безопасности и 20 января 2017 года приступил к исполнению обязанностей. Однако уже 13 февраля он подал в отставку в связи с обвинениями в даче ложных показаний сотрудникам ФБР относительно своих контактов с послом России в США Сергеем Кисляком (2008-2017) в декабре 2016 года. Официальные обвинения Флинну были предъявлены 1 декабря 2017 года. Как удалось выяснить спецпрокурору Мюллеру, Флинн скрыл от ФБР тот факт, что, не имея соответствующих полномочий (в декабре 2016 года еще действовала администрация Барака Обамы), обсуждал с российским послом ситуацию, возникшую после введения санкций в отношении РФ, ставших реакцией Вашингтона на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы. Пойдя на сделку со следствием, Флинн признал, что непреднамеренно предоставил неполную информацию о разговоре с российским послом. Оглашение приговора Флинну назначено на 28 января 2020 года.

Пол Манафорт

Политический консультант и лоббист Пол Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года и в июне возглавил его. Однако уже 19 августа был уволен. Это произошло после того, как на Украине его обвинили в незаконном получении крупных денежных сумм в период с 2007 по 2012 год, когда он работал на Партию регионов и Виктора Януковича (в 2003-2010 годах - председатель Партии регионов, в 2010-2014 годах президент Украины). В США в октябре 2017 года ему предъявили обвинения, которые относились ко времени его работы на Украине. 15 июня 2018 года Манафорт был арестован и стал ответчиком по двум судебным разбирательствам - в Александрии (штат Вирджиния) и в Вашингтоне.

В Александрии его признали виновным в налоговых махинациях, нарушении банковского законодательства и сокрытии счетов в иностранных банках. 7 марта 2019 года суд Александрии приговорил Манафорта к 47 месяцам тюремного заключения. В столице США его обвиняли в "сговоре против США", отмывании более $30 млн, даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. 13 марта суд в Вашингтоне приговорил Манафорта к 3,5 года. Таким образом, общий срок Манафорту превысил семь лет.

Джордж Пападопулос

В период президентской кампании 2016 года Джордж Пападопулос был внешнеполитическим советником Дональда Трампа. В сентябре 2018 года он был осужден за дачу ложных показаний ФБР. Эти показания, в частности, касались контактов с гражданкой России и неким профессором из Лондона, якобы имевшими выходы на российское руководство. В опубликованных командой Мюллера судебных документах отмечалось, что Пападопулос 31 марта 2016 года участвовал в совещании команды по национальной безопасности Трампа, на котором утверждал, что у него есть связи, которые могут помочь "организовать встречу между Трампом и президентом Путиным". Пападопулос был приговорен к 14 суткам тюремного заключения, 200 часам общественных работ и штрафу в $9,5 тыс.

Майкл Коэн

Бывший юрист Дональда Трампа Майкл Коэн 29 ноября 2018 года признался в суде в даче ложных показаний во время закрытых слушаний в Конгрессе, посвященных расследованию контактов членов избирательного штаба Дональда Трампа с россиянами. В частности, он признался в том, что продолжал обсуждение вопросов о возможности строительства небоскреба Trump Tower в Москве вплоть до июня 2016 года, то есть в тот период, когда Трамп вел предвыборную кампанию. Ранее на слушаниях в сенатском комитете по разведке Коэн утверждал, что прекратил заниматься обсуждением этих вопросов еще в январе 2016 года. В декабре 2018 года Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил Коэна, ранее признавшего вину в финансовых махинациях и иных преступлениях, к трем годам тюремного заключения, включая двухмесячный срок за дачу ложных показаний Конгрессу.

Роджер Стоун

Бывший политконсультант Трампа Роджер Стоун привлек внимание следствия в связи с предположительными контактами с организацией WikiLeaks. В 2016 году она опубликовала электронную переписку Национального комитета Демократической партии (НКДП), что в ходе выборов негативно отразилось на рейтинге соперницы Дональда Трампа - кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Кроме того, следователей заинтересовала переписка Стоуна с хакером, известным под псевдонимом Guccifer 2.0, взявшим ответственность за взлом серверов НКДП (за которым, по версии следствия, стоят спецслужбы РФ). Сам Стоун утверждал, что не является причастным к обнародованию навредивших Клинтон материалов, а только привлекал внимание к находившейся в открытом доступе информации.

25 января 2019 года Стоун был задержан и отпущен под залог в $250 тыс. и подписку о невыезде. В общей сложности ему были предъявлены обвинения по семи пунктам, связанным с дачей ложных показаний, попытками помешать расследованию, которое проводил Конгресс США, и оказанием давления на свидетеля. Стоун заявил о готовности сотрудничать со следствием. Суд по его делу начался 5 ноября 2019 года в Вашингтоне. 15 ноября стало известно, что Стоун признан виновным по всем семи пунктам обвинения. Максимальный срок наказания, который ему грозит, составляет 20 лет тюремного заключения.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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