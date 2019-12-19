Президент Латвии обвинил политиков в неспособности принимать решения без давления

РИГА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Латвии Эгилс Левитс обвинил политиков страны в неспособности самостоятельно принимать решения для наведения порядка без давления извне. Таким образом глава государства прокомментировал вывод из под санкций США Вентспилсского порта после создания государственного акционерного общества по контролю над объектом.

"Мы сумели собраться только после давления извне, хотя это должны были быть наши собственные инициатива и желание", - сказал он Латвийскому радио. По его словам, случай с введением санкций в отношении латвийских предприятий показал, что у Латвии недостаточно политической воли для наведения порядка внутри собственного государства.

"Возникает вопрос, почему мы не сделали это сами, если знаем, что санкции были наложены за действия, которые не выполнялись в течение 15 лет, - добавил Левитс. - Думаю, этот случай станет хорошим уроком не только для политиков, но и для всякого гражданина Латвии, который должен критически подумать над тем, какие партии поддержать на выборах".

9 декабря США в соответствии с так называемым актом Магнитского ввели санкции в отношении 15 физических и 29 юридических лиц из Европы, Азии и Латинской Америки за причастность к коррупции. В их числе оказался мэр Вентспилса Айварc Лембергс, а также четыре организации, принадлежащие или подконтрольные ему: Вентспилсский свободный порт, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса. Лембергс 10 декабря сообщил, что подал в отставку с поста члена правления Вентспилсского порта, чтобы не препятствовать работе гавани и не оказывать влияния на конкурентоспособность предприятия.

17 декабря правительственная коалиция в Латвии приняла решение учредить государственное акционерное общество (ГАО) Ventas osta, которое возьмет под контроль Вентспилсский свободный порт. 18 декабря Министерство финансов США приняло решение об исключении из санкционного списка Вентспилсского порта.