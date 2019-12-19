Заседания британского суда по делу Ассанжа продолжатся в январе и феврале 2020 года

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Британский суд определил даты дальнейших заседаний по делу основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом передает корреспондент ТАСС из здания Вестминстерского магистратского суда Лондона, который провел очередное техническое слушание по делу Ассанжа.
Ожидается, что дальнейшие заседания состоятся 14 и 23 января, а также 7 и 24 февраля 2020 года. Впоследствии точные даты слушаний в феврале могут быть скорректированы. Во время сегодняшнего процедурного заседания Ассанж, как и в предыдущие разы, предстал перед судьей по видеосвязи из тюрьмы Белмарш, где он содержится.
Согласно британским законам, при рассмотрении дел об экстрадиции подсудимые должны появляться перед судом не реже, чем раз в 28 дней. В феврале поданный США запроса об экстрадиции Ассанжа должен быть рассмотрен по существу.
13 сентября суд постановил, что Ассанж будет оставаться в тюрьме на время рассмотрения дела об экстрадиции. Его адвокаты не стали подавать прошение об освобождении под залог, так как суд заявил о наличии "существенных оснований полагать", что Ассанж предпримет очередную попытку уйти от правосудия, если окажется на свободе.
Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, в 2012 году он попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.
Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Идет также рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.