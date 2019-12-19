Заседания британского суда по делу Ассанжа продолжатся в январе и феврале 2020 года

Ожидается, что дальнейшие заседания состоятся 14 и 23 января, а также 7 и 24 февраля 2020 года. Впоследствии точные даты слушаний в феврале могут быть скорректированы. Во время сегодняшнего процедурного заседания Ассанж, как и в предыдущие разы, предстал перед судьей по видеосвязи из тюрьмы Белмарш, где он содержится.

Согласно британским законам, при рассмотрении дел об экстрадиции подсудимые должны появляться перед судом не реже, чем раз в 28 дней. В феврале поданный США запроса об экстрадиции Ассанжа должен быть рассмотрен по существу.

13 сентября суд постановил, что Ассанж будет оставаться в тюрьме на время рассмотрения дела об экстрадиции. Его адвокаты не стали подавать прошение об освобождении под залог, так как суд заявил о наличии "существенных оснований полагать", что Ассанж предпримет очередную попытку уйти от правосудия, если окажется на свободе.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, в 2012 году он попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Идет также рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.