СМИ: в Индии три человека погибли во время массовых протестов

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 декабря. /ТАСС/. Не менее двух человек погибли в четверг в южном индийском городе Мангалоре и еще один - в городе Лакхнау на севере страны во время массовых протестов против принятия новой редакции закона о гражданстве. Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицейские источники, в Лакхнау причиной гибели человека стало "предположительно огнестрельное ранение".

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В этом городе в четверг произошли сопровождавшиеся насилием протесты, в ходе которых полиция применяла слезоточивый газ и дубинки. Пока не ясно, кто открыл огонь.

Тем временем сайт газеты The Indian Express сообщил, что два человека погибли в городе Мангалоре в южном штате Карнатака - также во время протестов, сопровождавшихся столкновениями с полицией.

Массовые акции протеста против принятия закона о гражданстве Индии прошли четверг в более чем десятке крупных городов по всей стране. В некоторых местах выступления переросли в беспорядки.