{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Минюста Пакистана потребовал отстранить судью, вынесшего смертный приговор Мушаррафу

Мухаммад Фаруг Насим считает судью некомпетентным

ИСЛАМАБАД, 19 декабря. /ТАСС/. Министр юстиции Пакистана Мухаммад Фаруг Насим заявил о намерении подать в Верховный суд прошение об отстранении судьи Вакара Ахмеда Сэтха, вынесшего смертный приговор экс-президенту страны Первезу Мушаррафу, из-за его некомпетентности.

На эту тему
Судебные процессы в отношении бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа

"Правительство [Пакистана] приняло решение предпринять законные шаги против судьи Вакара Ахмеда Сэтха в связи с его спорным решением по делу о государственной измене бывшего военного лидера Первеза Мушаррафа", - цитирует министра телеканал Geo.tv. "Правительство решило подать в Верховный суд на судью Вакара Сэтха из-за пункта 66 судебного решения, - сказал министр юстиций. - В пункте указывается, что все силовые ведомства должны приложить усилия к поимке Мушаррафа и наказать его в соответствии с буквой закона, а также, в случае, если он будет обнаружен мертвым, его тело должно быть вывешено на развязке "Ди-чок" Исламабада и провисеть там три дня".

"Я не понимаю, чего хотел судья, который вынес такое решения, - заявил Насим. - Я буду просить Верховный суд отстранить судью от работы". "Он [судья Сэтх] некомпетентен и должен быть отстранен от выполнения любых административных или судейных обязательств немедленно", - отметил министр юстиций.

Во вторник газета Dawn проинформировала, что Специальный суд Пакистана приговорил Мушаррафа, находящегося сейчас в ОАЭ, к смертной казни по делу о государственной измене. Обвинения в отношении 76-летнего политика, который занимал пост президента в 2001-2008 годах, связаны с приостановкой им действия конституции и введением в стране чрезвычайного положения в 2007 году.

Теги
ПакистанМушарраф, Первез
Реклама на ТАСС
Хасана Диаба назначат премьером Ливана
Бывший министр образования Ливана заручился поддержкой большинства депутатских фракций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС