Глава Минюста Пакистана потребовал отстранить судью, вынесшего смертный приговор Мушаррафу

"Правительство [Пакистана] приняло решение предпринять законные шаги против судьи Вакара Ахмеда Сэтха в связи с его спорным решением по делу о государственной измене бывшего военного лидера Первеза Мушаррафа", - цитирует министра телеканал Geo.tv. "Правительство решило подать в Верховный суд на судью Вакара Сэтха из-за пункта 66 судебного решения, - сказал министр юстиций. - В пункте указывается, что все силовые ведомства должны приложить усилия к поимке Мушаррафа и наказать его в соответствии с буквой закона, а также, в случае, если он будет обнаружен мертвым, его тело должно быть вывешено на развязке "Ди-чок" Исламабада и провисеть там три дня".

"Я не понимаю, чего хотел судья, который вынес такое решения, - заявил Насим. - Я буду просить Верховный суд отстранить судью от работы". "Он [судья Сэтх] некомпетентен и должен быть отстранен от выполнения любых административных или судейных обязательств немедленно", - отметил министр юстиций.

Во вторник газета Dawn проинформировала, что Специальный суд Пакистана приговорил Мушаррафа, находящегося сейчас в ОАЭ, к смертной казни по делу о государственной измене. Обвинения в отношении 76-летнего политика, который занимал пост президента в 2001-2008 годах, связаны с приостановкой им действия конституции и введением в стране чрезвычайного положения в 2007 году.