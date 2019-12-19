Суд Киева по делу "майдана" смягчил меру пресечения второму экс-сотруднику "Беркута"

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Святошинский районный суд Киева по делу о стрельбе в центре украинской столицы весной 2014 года смягчил меру пресечения второму из пяти бывших сотрудников спецназа МВД "Беркут", назначив Александру Маринченко домашний арест.

"Ходатайство защиты удовлетворить частично и назначить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Александру Маринченко", - объявил в четверг председательствующий судья Сергей Дячук.

Ранее суд отпустил под домашний арест еще одного фигуранта дела - бывшего сотрудника "Беркута" Сергея Тамтуру. Оба обвиняемых провели под стражей более четырех с половиной лет. Решение смягчить меру пресечения суд пояснил отсутствием доказательств, которые бы свидетельствовали об их причастности к стрельбе.

Остальным фигурантам дела - бывшему заместителю командира киевского "Беркута" Олегу Янишевскому и двум бойцам спецроты Павлу Аброськину и Сергею Зинченко - продлили срок содержания под стражей до 18 февраля 2020 года.

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из снайперского оружия по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. По данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более тысячи представителей правоохранительных органов, однако украинская прокуратура эти факты не расследует.

При этом в преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников "Беркута". Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против бывших бойцов спецназа, которым инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. Обвиняемые не признают вину ни по одному из пунктов.