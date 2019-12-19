{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Бейруте возобновились акции протеста после назначения нового премьер-министра

Активисты протестного движения требуют роспуска парламента и проведения досрочных выборов

БЕЙРУТ, 19 декабря. /ТАСС/. Назначение премьер-министром Ливана 60-летнего технократа Хасана Диаба вызвало новую волну демонстраций в Бейруте. Активисты протестного движения проводят сейчас митинг перед домом суннитского политика в фешенебельном квартале Теллет-Хайят в мусульманской части города. Его участники требуют роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Молодежь перегораживает улицы в кварталах Верден, Кола, Тарик-эль-Джедида, Каскас, а также в пригороде Хальде. Толпы демонстрантов стекаются в центр столицы к зданию палаты депутатов и правительственному дворцу, которые усиленно охраняются военнослужащими и полицией.

Лидер "Аль-Мустакбаль", бывший премьер-министр Саад Харири, отказавшийся от выдвижения на пост главы кабинета, призвал своих сторонников воздержаться от участия в уличных акциях и перекрытия автострад. Тем не менее в ряде мест между стражами порядка и демонстрантами произошли стычки.

Президент Ливана Мишель Аун поручил в четверг сформировать новое правительство независимому политику Хасану Диабу после консультаций с парламентскими фракциями во дворце Баабда. Кандидатуру Диаба, который занимал пост министра образования в 2011-2014 годах, поддержали 69 из 128 депутатов.

Новый премьер пообещал в своем первом выступлении разработать "реалистичный план реформ по спасению Ливана". "Я разделяю требования народного движения, которое придало правильное направление политической жизни", - сказал Диаб.

Теги
Ливан
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Украинские чиновники пытались присвоить $430 тыс. на ремонте моста у Станицы Луганской
Мост через реку Северский Донец - единственный официальный пункт пропуска между Украиной и ЛНР
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС