Британский парламент в пятый раз проведет голосование по биллю о Brexit

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Британские депутаты в пятницу проведут голосование по биллю о Brexit. На суд членов Палаты общин парламента Соединенного Королевства будет вынесен законопроект, который включает в себя сделку с ЕС по условиям "развода", запланированного на 31 января 2020 года.

Это уже пятая попытка британского правительства добиться от законодателей утверждения "бракоразводного" соглашения, и на этот раз все указывает на то, что она окажется успешной. Причина высоких шансов принятия билля заключается в том, что на досрочных парламентских выборах на прошлой неделе Консервативная партия одержала уверенную победу. Опираясь на комфортное большинство в 80 депутатов, лидер консерваторов, премьер-министр Борис Джонсон не стал откладывать дело в долгий ящик и вынес сделку на рассмотрение парламента нового созыва уже во второй день его работы.

Об уверенности главы кабмина в победе говорит и тот факт, что он включил в законопроект запрет на продление переходного периода после Brexit, истекающего 31 декабря 2020 года. В течение этого периода Великобритания и Евросоюз продолжат существовать так, как будто Brexit не было. За это время стороны намерены договориться о будущих торговых отношениях. Согласно тексту достигнутого в октябре соглашения о Brexit, переходный период мог быть однократно продлен на срок не более двух лет. Как полагают многие британские эксперты, на заключение соглашения о свободной торговле между Великобританией и ЕС одного года будет мало.

Жесткий Brexit на горизонте?

По мнению игроков рынка, при подобных сжатых сроках на переговоры повышается риск "развода" по жесткому сценарию, когда Лондону и Брюсселю в отсутствие соглашения о торговле придется действовать на основании норм Всемирной торговой организации, то есть с учетом всех тарифов.

Эти опасения уже негативно сказались на курсе британского фунта стерлингов, который в четверг продолжил падение. Курс опустился на 0,2% по отношению к доллару, до уровня $1,30 за £1. Это на 5 центов меньше, чем в прошлую пятницу, когда курс британской валюты взлетел после победы Консервативной партии. По отношению к евро курс фунта опустился на 0,3%, до уровня €1,17 за £1. Но такая реакция валютного рынка, судя по всему, не уменьшает решимости Джонсона, который повысил ставки и не намерен отступать от быстрых переговоров с Евросоюзом.

История неудач

Ранее попытки провести сделку через парламент потерпели поражение четыре раза - трижды при премьер-министре Терезе Мэй и один раз при Джонсоне. При этом расклад сил в правящей партии был совершенно иным - консерваторы были правительством меньшинства, а мнения в самой партии по теме Brexit были расколоты.

Если законопроект будет одобрен в пятницу депутатами, он поступит на рассмотрение членов неизбираемой Палаты лордов. Законную силу билль обретет после того, как его примут обе палаты парламента и подпишет королева Елизавета II. Как ожидается, это должно произойти в начале следующего года. Затем, спустя три года и семь месяцев после того, как британцы проголосовали на референдуме за выход из ЕС, Brexit наконец-то осуществится.