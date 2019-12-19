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Начало процедуры импичмента Трампа

Трамп объявил о переходе голосовавшего против импичмента демократа в партию республиканцев

Джефф ван Дрю не поддержал ни один из пунктов обвинения в отношении президента США

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг встретился в Белом доме с выступающим против импичмента конгрессменом-демократом Джеффом ван Дрю (от штата Нью-Джерси) и официально объявил, что законодатель переходит в Республиканскую партию. Трансляцию вел телеканал CSpan.

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"Джефф присоединится к Республиканской партии. Нам очень повезло, вчера он проголосовал по-нашему", - сказал Трамп, после чего поблагодарил конгрессмена и пожал ему руку.

В свою очередь, сам ван Дрю заявил, что Республиканская партия больше ему подходит. "[Президент США] Рональд Рейган говорил: "Это не я оставил мою партию, моя партия оставила меня". <...> Думаю, это просто лучше мне подходит. Это то, кто я есть", - сказал законодатель, пообещав при этом президенту свою "неиссякаемую поддержку".

В среду в Палате представителей Конгресса США прошло голосование, в ходе которого было утверждено обвинение в рамках процедуры импичмента Трампа. Главе Белого дома инкриминируется злоупотребление властью и создание препятствий расследованию Конгресса. Подавляющее большинство демократов поддержали обвинение, однако двое высказались против первого пункта, трое - против второго. В обоих случаях в числе противников импичмента был ван Дрю. В октябре он также был одним из двух демократов, проголосовавших против принятия резолюции, официально поддерживающей импичмент.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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