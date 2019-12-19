{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

Трамп назвал фамилию его возможного представителя на процессе в Сенате

Президент США допустил, что поручит это юрисконсульту Белого дома Пэту Чиполлоне

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне, вероятно, будет его главным представителем в Сенате в рамках процедуры импичмента. Соответствующую возможность глава американской администрации озвучил в четверг, отвечая на вопросы журналистов.

На эту тему
Рубикон пройден: Конгресс поддержал импичмент Трампа

"Думаю, да. Пэт делает хорошую работу, - сказал Трамп, трансляцию выступления которого вел телеканал CSpan. - У нас есть несколько других [юристов]. Пэт - потрясающий юрисконсульт".

Ранее предполагалось, что конгрессмены уже в среду рассмотрят резолюцию по списку законодателей, которые выступят в качестве обвинителей на процессе в Сенате. Этот же документ должен был одобрить передачу статей обвинения в верхнюю палату. Однако, по словам спикера нижней палаты Нэнси Пелоси, демократы не могут назначить обвинителей и передать статьи, пока не узнают, "что из себя будет представлять процесс".

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
Сенат США одобрил кандидатуру Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря
Он заменит Джона Салливана, которого сенаторы ранее утвердили на должность посла в Москве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС