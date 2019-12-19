Трамп назвал фамилию его возможного представителя на процессе в Сенате

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне, вероятно, будет его главным представителем в Сенате в рамках процедуры импичмента. Соответствующую возможность глава американской администрации озвучил в четверг, отвечая на вопросы журналистов.

"Думаю, да. Пэт делает хорошую работу, - сказал Трамп, трансляцию выступления которого вел телеканал CSpan. - У нас есть несколько других [юристов]. Пэт - потрясающий юрисконсульт".

Ранее предполагалось, что конгрессмены уже в среду рассмотрят резолюцию по списку законодателей, которые выступят в качестве обвинителей на процессе в Сенате. Этот же документ должен был одобрить передачу статей обвинения в верхнюю палату. Однако, по словам спикера нижней палаты Нэнси Пелоси, демократы не могут назначить обвинителей и передать статьи, пока не узнают, "что из себя будет представлять процесс".