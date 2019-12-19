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Палестино-израильский конфликт

Израильские самолеты нанесли удар по силам ХАМАС в ответ на запуск ракеты

Авиация также атаковала военный пункт террористов на севере сектора Газа

ТАСС, 20 декабря. ВВС Израиля нанесли удар по военной инфраструктуре радикального движения ХАМАС в ответ на запуск ракеты по территории еврейского государства со стороны сектора Газа ранее вечером. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Самолеты Армии обороны Израиля атаковали подземную инфраструктуру и военно-морскую базу ХАМАС в южной части сектора Газа, а также военный пункт террористов на севере сектора", - говорится в сообщении армейской пресс-службы в Twitter.

В четверг вечером Армия обороны Израиля сообщила о том, что палестинские радикалы из сектора Газа запустили ракету по израильской территории.

Днем ранее израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила запущенную из сектора Газа ракету. В ответ ВВС Израиля поразили принадлежащий движению ХАМАС оружейный цех на территории приморского палестинского анклава.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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