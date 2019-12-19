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Brexit

Джонсон не сомневается, что депутаты одобрят билль о Brexit

Если законопроект одобрят 20 декабря, то в начале января у депутатов будет еще три дня, чтобы закончить процедуры по ратификации сделки по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон AP Photo/Frank Augstein
Описание
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo/Frank Augstein

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не сомневается, что билль о Brexit будет одобрен Палатой общин (нижней палатой парламента Соединенного Королевства) и, таким образом, будет реализована воля британцев, высказавшихся на референдуме 2016 года за выход из ЕС. Такую уверенность он высказал в преддверии намеченного на пятницу голосования депутатов по законопроекту о "разводе" Лондона и Брюсселя.

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"Сегодня мы выполним обещания, данные народу", - приводятся слова премьер-министра в распространенном его канцелярией коммюнике.

"Сегодня парламентарии начнут процесс по утверждению законопроекта о Brexit. В следующем же году, знаменующем начало нового десятилетия и новой эпохи для нашей страны, мы вернемся к работе, чтобы немедленно завершить все поставленные задачи и обеспечить выход страны из состава ЕС не позднее 31 января", - добавил Джонсон.

Если законопроект будет одобрен в пятницу, для чего требуется простое большинство, то в начале января у депутатов будет еще три дня, чтобы закончить процедуры по ратификации сделки по Brexit. Агентство Reuters сообщило в четверг со ссылкой на лидера Палаты общин (де-факто представитель кабмина в нижней палате парламента) Джейкоба Рис-Могга, что этот процесс планируется завершить к 9 января. После этого законопроект поступит на рассмотрение членов неизбираемой Палаты лордов. Законную силу билль обретет после того, как его примут обе палаты парламента и подпишет королева Елизавета II.

"Это будет началом новой эпохи, когда Соединенное Королевство покажет первоклассные результаты в области торговли, новых технологий, науки и примет мировые вызовы рука об руку со своими старыми и новыми друзьями", - пообещал Джонсон, который возглавляет правящую Консервативную партию.

Ранее попытки правительства провести сделку с ЕС через парламент потерпели неудачу четыре раза - трижды при премьер-министре Терезе Мэй и один раз при Джонсоне. Уверенность нынешнего премьера в благоприятном для него исходе голосования заключается в том, что на досрочных парламентских выборах на прошлой неделе Консервативная партия одержала уверенную победу. Опираясь на комфортное большинство в 80 депутатов, Джонсон не стал откладывать дело в долгий ящик и вынес сделку на рассмотрение парламента нового созыва во второй день его работы.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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