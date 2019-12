Импичмент Трампа и влияние миллиардеров на выборы были главными темами дебатов демократов

В дискуссии в Университете Лойола Мэримаунт приняли участие семь политиков - меньше, чем в других теледебатах демократов, которые прошли в этом году. На сцену вышли бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, миллиардер Том Стейер и предприниматель Эндрю Янг.

Все они ранее выполнили установленные Национальным комитетом Демократической партии требования: заручились поддержкой не менее 4% респондентов по итогам четырех общенациональных опросов избирателей и получили пожертвования на проведение предвыборной кампании минимум от 200 тыс. лиц.

Первым делом импичмент

Особое внимание во время дискуссии предсказуемо уделили теме импичмента действующего американского лидера. В среду Палата представителей Конгресса утвердила обвинительное заключение в отношении Трампа, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу.

Большинство участников дебатов решительно высказались в поддержку импичмента. Они отметили, что членов действующей администрации США нужно привлечь к даче показаний в рамках предстоящего судебного процесса в Сенате. Байден выразил уверенность в том, что демократам следует более активно разъяснять избирателям в стране, почему "Трамп не заслуживает быть президентом США в течение еще четырех лет". Сандерс назвал действующую администрацию США "самой коррумпированной в истории страны". С этой оценкой согласилась Уоррен.

Клобушар заострила внимание на том, что положения о возможности импичмента включены в конституцию США на тот случай, если президент "обманет доверие народа ради иностранной державы". Сенатор сочла обоснованными подозрения в том, что Трамп в июльском разговоре по телефону убеждал президента Украины Владимира Зеленского найти сведения, компрометирующие Байдена. Стейер напомнил о том, что именно он два года назад начал собирать подписи под петицией с призывом объявить импичмент Трампу. Буттеджадж подчеркнул, что указанную процедуру следует продолжать, несмотря на то, что Сенат, находящийся под контролем республиканцев, вряд ли поддержит отстранение Трампа от власти.

Иное мнение выразил лишь Янг. "Нам нужно прекратить быть одержимыми импичментом, к сожалению, многие американцы полагают, что это игра, в которой итог предрешен", - сказал он. Бизнесмен призвал "начать работать по-настоящему и решать проблемы из-за которых Трамп одержал победу на выборах". Предприниматель отметил, что демократам "не следует заблуждаться" и полагать, что из-за процедуры импичмента Трамп не примет участия в предстоящих президентских выборах.

Строже с Китаем и Израилем

Большинство участников дебатов заявили, что США нужно проводить жесткую политику в отношении КНР. Особенно решительно высказался об этом Байден. Он указал, что Вашингтон должен наращивать военно-морскую мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Китайцам следует понять, что они не смогут продвигаться дальше [в этом регионе]. Мы там будем, чтобы защищать других", - сказал он. Бывший вице-президент США отметил, что Вашингтону надо укрепить союзы с другими странами против Пекина. Он также подчеркнул, что пришло время "начать действовать в ООН и добиваться введения санкций" в отношении Китая.

Клобушар тоже заявила о необходимости укрепления связей с союзниками для противодействия КНР, а Буттеджадж сказал, что США, возможно, стоило бы в знак протеста против нарушения прав человека в Китае бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в КНР. Янг выступил в поддержку участников протестов в Гонконге и выразил уверенность в том, что для США особенно важно одержать верх над Китаем в сфере развития технологий, касающихся искусственного интеллекта и мобильных устройств.

Лишь Стейер отметил, что Вашингтону следует сохранять рабочие отношения с Пекином. Миллиардер напомнил, что США нуждаются в содействии КНР "при решении проблем, связанных с глобальными климатическими изменениями".

Еще одной международной темой, затронутой на дебатах, было ближневосточное урегулирование. Сандерс заявил, что Вашингтону следует учитывать в одинаковой степени интересы Израиля и Палестины. Как он подчеркнул, "внешняя политика США не должна быть только произраильской". Сенатор назвал расистом премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Байден подчеркнул, что при Трампе Вашингтон "перестал быть добросовестным посредником" в рамках ближневосточного урегулирования. Бывший вице-президент США высказался за "наращивание давления на израильтян, чтобы приблизиться к решению на основе принципа двух государств".

Споры о деньгах

Горячие дискуссии между участниками дебатов касались вопроса о том, допустимо ли принимать от миллиардеров средства на проведение предвыборных кампаний. Наиболее активно выступали против этого Сандерс и Уоррен.

"Здесь идет настоящее соревнование", - подчеркнул сенатор от Вермонта. По словам Сандерса, Байден уже "получил пожертвования от 44 миллиардеров", а Буттеджадж - пока только от 39 миллиардеров. По словам сенатора, именно из-за влияния капитала на американские избирательные процессы сейчас в стране "три человека богаче, чем беднейшая половина населения", а многие крупнейшие корпорации почти не платят налогов.

Уоррен заострила внимание на том, что многие состоятельные американцы, предоставляющие кандидатам крупные суммы на проведение кампаний, в будущем рассчитывают получить государственные должности. Законодатель подчеркнула, что не намерена допускать подобного.

Байден в ответ на слова Сандерса заверил, что его предвыборный штаб готов предоставлять журналистам любую информацию о полученных пожертвованиях. Он также подчеркнул, что предлагаемые им решения в сфере внутренней политики являются невыгодными для наиболее богатых лиц в стране.

Буттеджадж отметил, что для победы на предстоящих президентских выборах кандидату от демократов потребуется "любая поддержка", в том числе и от самых состоятельных людей. "Нам нужна помощь от всех, кто хочет победить Дональда Трампа", - пояснил он. "Согласно данным журнала Forbes, я буквально единственный человек на этой сцене, кто не является миллиардером или миллионером", - добавил Буттеджадж.

Итоги дебатов

Одним из критериев, по которому часто оценивают успешность дебатов для кандидатов в США, является общая продолжительность их выступлений. По этому показателю, согласно оценкам телеканала CNN, первое место занял Сандерс. Он говорил суммарно 20 минут и 18 секунд. На втором месте оказалась Клобушар (19 минут, 54 секунды). Далее следуют Уоррен (19 минут, 23 секунды), Буттеджадж (19 минут, 12 секунд), Байден (15 минут, 28 секунд), Стейер (11 минут, 46 секунд) и Янг (10 минут, 47 секунд).

Согласно оценкам политических обозревателей газеты The New York Times, победу на состоявшихся дебатах можно было бы присудить Сандерсу, которому удается избегать критики со стороны других участников дискуссии. Кроме того, The New York Times отмечает, что вечер был удачным для Клобушар, которой явно удалось убедить некоторых зрителей в том, что она является опытным политиком.

Издание констатирует, что Байдену, который, согласно опросам общественного мнения, сохраняет лидерство среди демократов, пока так и не удается убедительно выступить на дебатах в роли лидера гонки. По оценке газеты, бывший вице-президент США во время состоявшейся дискуссии иногда "отходил на задний план".

Аналитики газеты Politico полагают, что крайне неудачными дебаты были для Буттеджаджа. Соперники не раз заостряли внимание на том, что у мэра Саут-Бенда совсем нет опыта в большой политике. Кроме того, Буттеджаджу припомнили недавнюю встречу с состоятельными сторонниками в роскошном винном погребе в Калифорнии. Оппоненты преподнесли это как свидетельство того, что мэр впадает в зависимость от миллиардеров, которые вкладывают средства в его кампанию.

Согласно последним данным социологических опросов, в настоящее время Байден, Сандерс и Уоррен имеют наибольшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.