СМИ: несколько тысяч жителей Нью-Дели вышли на митинг против закона о гражданстве

Из-за протестных акций полицейские несут дежурство в усиленном режиме и пытаются не дать толпе митингующих пройти по улицам города

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч человек собрались в пятницу у исторической Соборной мечети в Старом Дели на манифестацию против новой редакции закона о гражданстве. Как сообщает телеканал NDTV, полиция препятствует намерению собравшихся у мечети пойти по улицам маршем протеста и пытается сдержать толпу.

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По данным телеканала, акцию возглавляет лидер организации "Бхим Арми" (борется за права неприкасаемых и низких каст - прим. ТАСС) Чандрашекхар Азад. Ранее власти отказали Азаду в разрешении организовать шествие по Нью-Дели от Соборной мечети до старинной обсерватории в центре города. В минувшие сутки около 1,2 тыс. человек были задержаны в Нью-Дели в ходе серии протестов против принятия новой редакции закона о гражданстве. В пятницу в индийской столице объявлены повышенные меры безопасности. Полиция дежурит на перекрестках и площадях. Проезд по некоторым улицам закрыт или ограничен. Как сообщил прессе представитель полиции Нью-Дели по связям с общественностью Мандип Сингх Рандхава, в столицу введены дополнительно 52 полицейских подразделения, в том числе спецчасти по борьбе с терроризмом и массовыми беспорядками. Закон о гражданстве