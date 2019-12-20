{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: несколько тысяч жителей Нью-Дели вышли на митинг против закона о гражданстве

Из-за протестных акций полицейские несут дежурство в усиленном режиме и пытаются не дать толпе митингующих пройти по улицам города

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч человек собрались в пятницу у исторической Соборной мечети в Старом Дели на манифестацию против новой редакции закона о гражданстве. Как сообщает телеканал NDTV, полиция препятствует намерению собравшихся у мечети пойти по улицам маршем протеста и пытается сдержать толпу.

На эту тему
В Индии проходят протесты из-за закона о гражданстве. Больше всего возмущены мусульмане

По данным телеканала, акцию возглавляет лидер организации "Бхим Арми" (борется за права неприкасаемых и низких каст - прим. ТАСС) Чандрашекхар Азад. Ранее власти отказали Азаду в разрешении организовать шествие по Нью-Дели от Соборной мечети до старинной обсерватории в центре города.

В минувшие сутки около 1,2 тыс. человек были задержаны в Нью-Дели в ходе серии протестов против принятия новой редакции закона о гражданстве. В пятницу в индийской столице объявлены повышенные меры безопасности. Полиция дежурит на перекрестках и площадях. Проезд по некоторым улицам закрыт или ограничен. Как сообщил прессе представитель полиции Нью-Дели по связям с общественностью Мандип Сингх Рандхава, в столицу введены дополнительно 52 полицейских подразделения, в том числе спецчасти по борьбе с терроризмом и массовыми беспорядками.

Закон о гражданстве

 

На эту тему

Новая редакция закона о гражданстве Индии, которая уже получила официальное одобрение, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, - если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идет о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство и проживающих в этих преимущественно мусульманских странах. Поправки не касаются граждан других стран региона, например Непала и Шри-Ланки, а также мусульман.

Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех, вне зависимости от религии.

Недовольство также выразили жители штатов на северо-востоке и востоке страны, которые опасаются, что теперь индийское гражданство смогут получить миллионы беженцев из Бангладеш, нашедших убежище в этом регионе.

Теги
Индия
Реклама на ТАСС
В ООН поддерживают выводы Венецианской комиссии по вопросу о языках на Украине
Ранее Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить вступление в силу закона о языке до подготовки закона о нацменьшинствах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС