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Кризис на Украине

Оппозиция Украины не исключает возможности контактов парламентов в "нормандском формате"

Депутат от партии "Оппозиция платформа - За жизнь" Юрий Павленко напомнил о создании в Раде межфракционного объединения "Межпарламентский диалог ради мира", целью которого является налаживание диалога между странами "нормандской четверки"

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Верховная рада могла бы наладить контакты с парламентами Германии и Франции для работы в нормандском формате на депутатском уровне. Об этом в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС заявил депутат от партии "Оппозиция платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Павленко.

"Я не исключаю, что мы сможем найти коммуникацию и поддержку среди парламентов как Франции, так и Германии", - сказал он, комментируя выраженную президентом России Владимир Путин поддержку идеи главы политсовета партии Виктора Медведчука.

"Наша позиция - чем больше площадок для переговоров, поиска компромисса, решения тех проблем, которые возникли и существуют во взаимоотношениях на уровне Украина - Россия, тем быстрее на Украину вернется мир",- пояснил депутат.

В этой связи Павленко напомнил о создании в Раде межфракционного объединения "Межпарламентский диалог ради мира", целью которого как раз является налаживание диалога между странами "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция). В него уже входят более 40 украинских депутатов из разных политических сил. "Оно только начало работать, сейчас формируется его план", - пояснил депутат.

Ранее в пятницу Владимир Путин на встрече с Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге выразил поддержку идее межпарламентского диалога в нормандском формате, а также заявил, что уверен, что реакция на нее со стороны российских парламентариев "будет положительной". В свою очередь Медведчук проинформировал, что уже достигнута предварительная договоренность с парламентариями Германии и Франции о встрече во второй половине января - начале февраля. Он также обратил внимание на тот факт, что его партия установила межпартийный контакт с "Единой Россией".

Межфракционное объединение по развитию диалога между странами "нормандской четверки" было создано в Верховной раде по инициативе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в ноябре, его возглавил Виктор Медведчук. Объединение ставит своей целью обеспечение межпарламентского диалога для реализации конституционного права граждан Украины на достижение мира, суверенитета и территориальной целостности страны, прекращение вооруженного противостояния, защиту законных прав, интересов и свобод граждан.

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УкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на Украине
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