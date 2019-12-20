Украинский регулятор проверит телеканал "Наш" из-за трансляции конференции Путина

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Национальный совет Украины по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала " Наш " из-за трансляции пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в четверг. Об этом говорится в сообщении Нацсовета, опубликованном в пятницу на сайте.

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"В этот день в эфире лицензиата была зафиксирована трансляция пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина, которая сопровождалась плашкой "Москва. Прямой эфир", - сказано в сообщении.

Регулятор утверждает, что основной темой высказываний во время трансляции была "информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостностью". В связи с этим была назначена внеплановая выездная проверка телеканала. "По результатам проверки Национальный совет примет соответствующее решение", - говорится в сообщении.

В четверг Владимир Путин провел большую ежегодную пресс-конференцию. Президент общался с журналистами в течение 4 часов 18 минут, ответив на вопросы 57 представителей СМИ.