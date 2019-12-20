"Россия все устойчивее к последствиям санкций". Мировые СМИ о пресс-конференции Путина

Российский лидер рассказал об отношении к импичменту Трампа, кризису в Ливии и окончательной победе сторонников Brexit в Великобритании. О реакции ведущих мировых СМИ на заявления Путина — в материале ТАСС. США ABC: "Путин затронул множество тем в ходе пресс-конференции, которая продлилась более четырех часов и была по большей части посвящена вопросам внутренней политики, таким как медицина и субсидии для регионов. 67-летний российский президент, который в этом месяце отметит 20-летие своего пребывания у власти, не стал распространяться на тему своего будущего в политике. Он не рассказал о том, смог бы он продлить свое правление, перейдя на другую руководящую должность и став главой союза России и Белоруссии". Associated Press: "Отношения России со странами Запада находятся на самом низком со времен холодной войны уровне, однако Владимир Путин подчеркнул, что Россия восстановила свои позиции и становится все более устойчивой к последствиям предпринимаемых Западом карательных мер, а также к колебаниям цен на энергоносители. Путин выразил надежду на дальнейшие шаги в направлении урегулирования конфликта на востоке Украины после состоявшихся 9 декабря в Париже переговоров с лидерами Украины, Франции и Германии. Он отметил, что выработанные в 2015 году в Минске договоренности должны соблюдаться, и отверг попытки президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть их... Путин отметил, что распад Советского Союза породил представления о возникновении однополярного мира, в котором США диктуют свою волю другим странам, и указал, что такие иллюзии быстро рассеялись. Он указал на то, что Китай бросает вызов США, и высоко оценил все более тесные связи между Москвой и Пекином".

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The Wall Street Journal: "В ходе продолжавшейся более четырех с половиной часов пресс-конференции Путин отвечал на разные вопросы — от конфликта на Украине до цен на авиабилеты в отдаленные регионы России. По его словам, Москва готова продлить срок действия последнего крупного соглашения с США в области контроля над вооружениями — ДСНВ. И он предупредил о новой гонке вооружений, если это не будет сделано в 2021 году... Отвечая на вопрос о конфликте между Украиной и пророссийскими сепаратистами на востоке Украины, российский лидер звучал оптимистично, отметив, что существует основа для урегулирования кризиса, но при этом подверг критике некоторые из выдвигаемых украинским правительством инициатив... Путин признал, что в России низкие темпы роста экономики, и призвал повысить производительность труда. После пяти лет международных санкций и падения реальных доходов темпы роста экономики низкие, и МВФ прогнозирует, что в нынешнем году они составят около 1%". The Washington Post: "Высказывания Путина о том, что он открыт к изменениям Конституции, которые ограничили бы пребывание на посту президента не более чем двумя сроками, вызвали наибольший интерес. Были ли они сигналом о том, что Путин, который находится у власти с 2000 года, не станет предпринимать попыток удержаться на своем посту, когда его президентский срок истечет в 2024 году? Или же он планирует вновь выдвинуть свою кандидатуру? Планирует ли он... осуществить передачу власти, нацеленную на то, чтобы сохранить свое политическое наследие. Например, привести к власти надежного преемника. Не приходится сомневаться в том, что Путин, осторожно подбирая слова, намеренно оставил открытым для интерпретаций их истинный смысл". The New York Times: "Всего через несколько часов после того, как Трамп стал лишь третьим в истории США президентом, которому были предъявлены обвинения в рамках процедуры импичмента, Владимир Путин подверг насмешкам то, что он охарактеризовал как попытку демократов пересмотреть итоги выборов 2016 года, и намекнул на то, что сам может остаться у власти еще на протяжении многих лет. Российский президент повторил те аргументы, которые выдвигают республиканцы, критически оценив процесс импичмента в Вашингтоне как не имеющий оснований и обреченный на провал". CNN: "Высказывания Путина в защиту Трампа соответствуют необычайно теплым отношениям, которые установились между двумя лидерами с 2017 года. В прошлом году Трамп встал на сторону президента России, который отверг утверждения правительства США о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, сказав, что верит заявлениям Путина... В России обвинения, предъявленные Трампу в рамках процедуры импичмента, привлекли меньше внимания, чем пресс-конференция Путина, которая является в стране важным событием".

NPR: "Ежегодная пресс-конференция Путина всегда идет по установленному сценарию. Репортеры из отдаленных регионов задают вопросы, которые звучат, скорее, как крики о помощи: снизить цены на авиабилеты, покончить с гигантскими мусорными свалками и исправить находящуюся в тяжелом положении систему здравоохранения. Международная политика — любимая тема Путина, это не то, что волнует большинство россиян, хотя, конечно, был и неизбежный вопрос об отношениях с Америкой, после того как Трампу предъявили обвинения в рамках импичмента". Канада CTV: "Путин говорил в основном о проблемах в стране, например, о находящейся в плохом состоянии системе здравоохранения и субсидировании регионов. Однако открыл он пресс-конференцию предупреждением о новых вызовах, связанных с глобальным изменением климата, заявив, что это может угрожать российским арктическим населенным пунктам... Находящийся 20 лет у власти Путин также сообщил об экономических достижениях страны за время своего правления. Так, он подчеркнул, что в отличие от Советского Союза, который зависел от импорта зерна, Россия стала крупнейшим в мире экспортером зерна... Отношения России и Запада остаются на самом низком со времен холодной войны уровне, но Путин утверждает, что Россия восстановила свои позиции и становится все более устойчивой к последствиям западных санкций, а также к колебаниям мировых цен на энергоносители. Путин также выразил надежду на дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на востоке Украины". Великобритания

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The Financial Times: "Владимир Путин сказал, что готов рассмотреть идеи изменения Конституции России, в том числе ту, которая касается расширения прав парламента и ограничения количества президентских сроков. Это произошло на фоне предположений о том, что политический ветеран может попытаться остаться во власти по истечении нынешнего срока. Путин, который руководит Россией с 2000 года, согласно нынешней Конституции, должен уйти с поста президента в 2024 году, но некоторые политические аналитики предположили, что он может продлить свое правление, возможно, в роли премьер-министра с расширенными полномочиями". The Times: "Президент Путин осудил импичмент в отношении президента Трампа, сказав, что выдвинутые против того обвинения "абсолютно надуманные". На своей ежегодной пресс-конференции в Москве Путин предсказал, что попытки признать американского лидера виновным во время процесса в Сенате могут провалиться. Во время сессии вопросов и ответов, занявшей 4 часа и 18 минут, российский президент также похвалил Бориса Джонсона". The Guardian: "Президент России заявил, что мог бы рассмотреть возможность изменения Конституции РФ для того, чтобы ограничить время пребывания президента на посту в общей сложности двумя сроками. Этим он лишил бы своего любого потенциального преемника возможности находиться у власти столько же времени, сколько пробыл он сам. В настоящий момент идет четвертый президентский срок Путина, после которого он, согласно Конституции, не сможет участвовать в выборах президента 2024 года". Sky News: "Российский президент Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с победой на выборах, сказав, что тот лучше чувствует настроения в (британском) обществе. Российский лидер также предположил, что Великобритания хочет установить более тесные экономические связи с его страной". Франция RFI: "Владимир Путин необычно начал свою большую встречу с прессой с проблем экологии. Отвечая на вопрос о климатических изменениях, он признал их серьезные последствия для России. Он считает, что необходимо приложить максимум усилий, чтобы избежать драматических изменений климата. Российский лидер коснулся ситуации, в которой оказался президент США Трамп в связи с процедурой импичмента. Он выразил мнение, что эта процедура основана на обвинениях, лишенных основания. По его словам, проигравшая на выборах партия пытается добиться своих целей другими средствами, обвиняя Трампа в сговоре с Россией. Он полагает, что в отсутствие доказательств на этот счет демократы придумали теперь историю с давлением на Украину. Путин выразил готовность к новым переговорам по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Он выразил сожаление, что предложение России (о продлении срока действия соглашения — прим. ТАСС) осталось без ответа. Не был обойден и вопрос о российском спорте, вокруг которого бушуют бури. Путин осудил отстранение России от спортивных состязаний. Он считает санкции несправедливыми, незаконными и лишенными здравого смысла". Германия

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Handelsblatt: "Сдержанность во внутренней политике, во внешней — четкая линия. Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции хотел продемонстрировать свою силу по таким темам, как "Северный поток — 2" и убийство в берлинском парке Тиргартен. Эмоции он проявил лишь при обсуждении противоречий вокруг убийства в Берлине. Вместо того чтобы остановиться на личности убийцы, он говорил о жертве. Убитого чеченца Зелимхана Хангошвили он назвал террористом, который свободно "гулял по Берлину", несмотря на то, что Россия искала его по делу о теракте в московском метро. Тот факт, что официального запроса о выдаче не было, он обосновал работой спецслужб. Если Германия хочет сотрудничать в области безопасности, то распространяться такое сотрудничество должно на все сферы, сказал он". Чехия Cesky rozhlas: "На этот раз Путин в начале своего выступления избежал эффектного перечисления успехов российской экономики и сразу же предложил почти двум тысячам российских и иностранных журналистов задавать ему вопросы. Началось неожиданно с темы экологии. Очевидно, что ему понравился вопрос о том, правда ли, что российская экономика, в сущности, держится на старых советских технологиях. Он моментально отреагировал данными, что три четверти современных российских технологий возникли уже после начала нынешнего века. На одном дыхании он похвалил и достигнутую эффективность российского сельского хозяйства". Япония

Nikkei Shimbun: "Путин заявил, что нет никаких гарантий того, что на островах (южной части Курил — прим. ТАСС) не могут быть размещены американские вооружения. В феврале США заявили о выходе из ДРСМД, и Россия также выражает беспокойство по поводу размещения в Японии американских систем Aegis Ashore ("Иджис эшор"). Россия в последнее время усилила критику японо-американского договора о безопасности. В июле военные самолеты Китая и РФ вторглись в опознавательную зону ПВО Южной Кореи, а затем в пространство над островами Такэсима. По всей видимости, таким образом они намеревались вбить клин в отношения между Японией, Южной Кореей и США". NHK: "Что касается переговоров с целью заключения мирного договора, то Путин вновь использовал термин из дзюдо "хикивакэ", подтвердив тем самым, что Япония и Россия должны найти приемлемое решение по этому вопросу. Кроме того, Путин вновь выразил обеспокоенность в связи с возможным размещением вооружений США в соответствии с японо-американским военным альянсом на островах (южной части Курил — прим. ТАСС) в случае их передачи Японии". Индия Hindustan Times: "Путин возмущен запретом на проведение в России крупных спортивных мероприятий из-за допинговых нарушений и заявил о предстоящей юридической борьбе (по вопросу о решении WADA). Он вновь заявил, что считает решение WADA несправедливым и не соответствующим ни здравому смыслу, ни закону. Путин отметил, что Россию уже второй раз наказывают за одно и то же предполагаемое правонарушение. По его утверждению, большинство российских спортсменов — "чистые", и они не должны лишаться права соревноваться под российским флагом из-за действий отдельных лиц". Times of India: "Путин настаивал на том, что свободный интернет и суверенный интернет не противоречат друг другу. Он заявил, что новый закон направлен только на предотвращение негативных последствий отключения от глобальной сети, управление которой находится "в основном за рубежом". Израиль

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