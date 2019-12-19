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"Однополярный мир — это иллюзия". Главные высказывания Владимира Путина о внешней политике

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Российский лидер ответил на вопросы журналистов о ситуации в Донбассе, импичменте Дональда Трампа, антироссийских санкциях

Президент России Владимир Путин провел юбилейную, 15-ю большую пресс-конференцию. Мы выбрали наиболее значимые высказывания из выступления российского лидера, касающиеся международных отношений.

Урегулирование в Донбассе 

Президент России считает, что Киев должен наладить прямой диалог с Донбассом, а попытки решить проблему силой ни к чему не приведут. 

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"В чем сейчас самая главная проблема? Она заключается в том, что нет желания — и до сих пор оно не просматривается — решать проблему в диалоге с людьми", — указал Путин.

"Не надо пытаться создавать для себя благоприятные условия по решению проблемы силовым способом — с помощью танков, артиллерии и авиации, — продолжил он. — Когда руководство Украины избавится от этого абсолютно ошибочного подхода в принципе и перейдет к диалогу, тогда и можно будет решить проблему".

По мнению Путина, закон об особом статусе Донбасса, который недавно был вновь продлен на год Верховной радой, должен иметь характер постоянного действия и должен быть перенесен в конституцию Украины. Но ни прошлые руководители, ни действующие не хотят этого сделать.

В Донбассе нет иностранных войск, там есть лишь местные силы самообороны, которые состоят из местных жителей. Что касается наемников, то, по словам президента, наемники в Донбассе действительно есть — французы и немцы, которые воюют за обе стороны. 

Путин отметил, что ему не совсем понятен характер изменений, внесенных в законодательство Украины и касающихся децентрализации страны. "Это взамен минских соглашений? Взамен закона об особом статусе? Но если это касается Донбасса, то должно быть согласовано с регионом", — подчеркнул президент.

Работа в "нормандском формате"

Нет ничего, кроме минских соглашений. Меня очень настораживают заявления президента Владимира Зеленского, после того как он уехал из Парижа, о том, что минские соглашения можно пересмотреть. Если начать пересматривать существующие договоренности, "ситуация может зайти в тупик".

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По словам Путина, бывший президент Украины Петр Порошенко во время подписания минских соглашений в феврале 2015 года лично просил, чтобы под ними стояли подписи руководителей республик Донбасса.

"Они просто за горло меня там взяли все втроем, а представители республик отказывались это делать, — продолжал президент РФ. — Но все таки мы их уговорили это сделать. Они поставили свои подписи. Таким образом, Киев сам признал, что такая власть существует".

Встреча в "нормандском формате" в апреле станет актуальной, если будут позитивные изменения, и они есть — это продление закона об особом статусе, сокращение количества обстрелов. Основа для урегулирования не исчезла. Киев не хочет проводить разведение сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе. Это все предмет для обсуждения. Работа в "нормандском формате" целесообразна.

Впечатления от работы с Зеленским

Путин считает некорректным давать характеристику Зеленскому и другим своим коллегам.

"Я всегда уклоняюсь от ответов на вопросы подобного рода, считаю некорректным отвечать на эти вопросы, давая характеристики своим коллегам. Если вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам некоторых стран никогда характеристики не даю. Мы будем давать характеристики историческим личностям, а действующим — как-то язык не поворачивается", — отметил Путин.

Импичмент Трампа

Импичмент Трампа является продолжением внутриполитической борьбы. Партия, которая проиграла выборы, Демократическая партия, она добивается результатов уже другими способами, другими средствами, предъявляя Трампу то обвинения в сговоре с Россией, потом выясняется, что никакого сговора не было, это не может лечь в основу импичмента. 

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"Теперь давление на Украину какое-то придумали. Не знаю, в чем там [дело]. Это вашим конгрессменам виднее", — добавил президент.

Россия заинтересована в развитии и поддержании отношений с США и будет это делать вне зависимости от того, кто находится в Белом доме и кто контролирует обе палаты Конгресса США.

"Что касается продления нашего диалога до конца президентства Трампа, вы как будто уже ставите вопрос о том, что оно заканчивается. Я в этом как раз не уверен. Еще нужно пройти Сенат, где у республиканцев, насколько мне известно, большинство", — сказал Путин.

Антироссийские санкции США

Россия будет зеркально поступать в случае введения против нее новых санкций США.

"Мы знаем их подход, который заключается в том, что США будут с нами работать там, где им интересно и выгодно, и будут сдерживать в то же время Россию с помощью решений подобного рода. Но мы тоже, зная это, будем поступать зеркальным образом, вот и все".

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"Ничего хорошего в этом нет, это абсолютно недружественные акты в отношении России", — добавил Путин.

Продление Договора о наступательных вооружениях 

Путин считает, что если не продлить СНВ-III (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), то не будет вообще ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений.

При этом он отметил, что Москва готова продлить СНВ-III в любой момент. 

"Мы дали наши предложения, — отметил российский лидер. — Я уже говорил, хочу еще раз повторить: мы вплоть до конца года готовы просто взять и продлить действующее соглашение — СНВ-III. Вот если завтра пришлют нам по почте... или мы готовы подписать и послать в Вашингтон, пусть там поставит свою подпись соответствующий руководитель, в том числе президент".

По словам Путина, пока на все предложения России никакого ответа.

Закат однополярного мира

"Многополярность мира — это производная от экономических отношений", — уверен российский лидер.

По словам Путина, однополярного мира уже не существует. Он отметил, что "после крушения Советского Союза возникла иллюзия, что этот мир возможен, и что он будет долго существовать". 

"Но это была только иллюзия. Я всегда об этом говорил, и последние события показывают именно это", — подчеркнул Путин.

Президент уверен, что "мир не может быть устроен однополярно, с единым центром, откуда все мировое сообщество управляется". Он также отметил важность роли российского взаимодействия с Китаем.

Отношения с ЕС

Москва выступает за полную нормализацию отношений с Европейским союзом. По словам президента, потери от санкций большие. 

"За ними [потерями] стоят не просто деньги и суммы какие-то, рабочие места стоят, потеря рынков, в том числе российского рынка, на наш рынок просто приходят другие участники международных экономических отношений", — пояснил Путин.

Он признал, что от ограничений для России есть и минусы, и плюсы. Один из положительных примеров — развитие оборонной отрасли.

"В сфере обороны просто огромный рывок сделали. Еще тоже не все сделано, но рывок очень заметный, очевидный", — сказал президент.

Убийство Зелимхана Хангошвили

Вопрос о выдаче террориста Зелимхана Хангошвили, убитого в Германии в конце лета, обсуждался на уровне спецслужб России и Германии.

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"Запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали, что смысла нет, поскольку получали, по сути, отрицательный ответ", — сказал глава государства. 

Как напомнил Путин, "Хангошвили был абсолютно кровавым убийцей", который только в одной из акций на Кавказе уничтожил 98 человек.

Президент также призвал Запад наладить совместную работу по борьбе с терроризмом.

"Это не значит, что такой работы нет. Есть, но уровень и характер ее недостаточен", — заявил он.

Ситуация в Ливии

Путин считает, что правильным решением конфликта в Ливии стало бы прекращение боевых действий и договоренность о разделе полномочий в управлении страной.

"Ливия, на мой взгляд, в этом заинтересована", — отметил Путин.

По словам президента, ситуацию в Ливии Россия будет обсуждать, в том числе с партнерами в Европе. Ранее Путин беседовал на эту тему с канцлером Германии, президентами Франции и Турции.

Сотрудничество России и Китая

Президент назвал беспрецедентным уровень доверия, которого достигли Россия и Китай.

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"Безусловно, российско-китайское сотрудничество является важнейшим фактором международной стабильности, в том числе в утверждении международного права, в создании многополярного мира", — подчеркнул глава российского государства.

Россия также помогает Китаю создать оборонительную систему раннего предупреждения об агрессии, но речь не идет о наступательном вооружении.

При этом, как отметил президент, стороны не намерены создавать военный союз.

Диалог с Японией

Россия и Япония пытаются найти решение проблем в двусторонних отношениях, которое бы удовлетворило общественность обеих стран.

При этом Москва в отношениях с Токио не может не учитывать возможность появления в Японии предоставленных американских ракет.

"Как же мы можем все это не учитывать, в том числе в контексте островов? Где у нас гарантии, что завтра на этих островах не появятся новые ударные системы американского оружия?" — указал Путин.

"Как я уже говорил когда-то, — японским друзьям это понравилось — это должно быть "хикиваки", ничья, если выражаться терминологией дзюдо", — продолжил российский лидер.

"Вмешательство" в дела Великобритании

Высказывание позиции по поводу событий в Великобритании не имеет никакого отношения ко вмешательству во внутренние дела этой страны, отметил президент.

"Мы много раз со стороны официальных органов власти различных стран мира, в том числе и Великобритании, слышали оценки того, что происходит в России. Это вмешательство или нет? — обратил внимание Путин, отвечая на вопрос британского журналиста о "российском вмешательстве".

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"Если вы считаете это вмешательством, то продолжайте так считать", — подчеркнул Путин.

Президент, говоря о сравнении его Борисом Джонсоном с одним из героев книги "Гарри Поттер" отметил, что оценки, которые ему дают за рубежом, не влияют на отстаивание им фундаментальных интересов РФ. 

Давление на журналистов РФ в Эстонии

Путин осудил давление на Sputnik в Эстонии, но считает малоэффективным принятие ответных мер на государственном уровне.

"Когда я слышу вещи подобного рода, меня они очень удивляют, потому что нас все время пытаются обвинить в каких-то смертных грехах, в том числе в давлении на независимые средства массовой информации, а сами делают все то же самое, в чем нас обвиняют", — сказал он.

Президент также обещал поддержку всем структурам и СМИ, которые работают на преодоление спорных моментов на межнациональном уровне.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАТурцияГерманияРоссияКитайФранцияЛивияКризис на УкраинеТрамп, ДональдБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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