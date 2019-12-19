Зарплаты медиков, лекарства, наказание за допинг. Владимир Путин — о соцполитике

Климатические изменения Владимир Путин сомневается в точности подсчетов влияния человеческой деятельности на климат, но призывает предпринять усилия, чтобы минимизировать это влияние. По его словам, проблема изменения климата является очень актуальной для России, так как темпы роста температур выше, чем в среднем на планете, в 2,5 раза. "Россия присоединилась к Парижскому соглашению, в этом году мы конституировали это решение в рамках соответствующего постановления правительства, там действительно записана цифра 25–30% [сокращений выбросов в атмосферу] от базового периода, за который принят 1990 год. Так делают практически все страны, в том числе ЕС, они приравнивают начало своей работы к 1990 году, делают отсчет с этой даты. Если за 100% взять, минус 30%, останется всего 70%, а если иметь в виду поглощающую способность наших лесов, может, будет и 60%", — сказал он. Зарплаты медработников Проблемы в российском здравоохранении существуют, однако в целом модель развивается удовлетворительными темпами, заявил Путин, добавив, что проблемы существуют. "Вы упомянули одну из них — это уровень заработной платы. Но уровень заработной платы в медицине, он даже повыше уровня заработной платы, чем в других социальных сферах", — сказал глава государства в ответ на вопрос журналиста.

Президент требует избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада. 550 млрд рублей к текущим расходам выделят на нужды первичного звена здравоохранения. В основном средства пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта. "Предполагается привести в нормативное состояние или построить 10 тыс. учреждений, приобрести 37 тыс. транспортных средств и приобрести до 10 тыс. единиц различного оборудования", — пояснил президент. Нехватка лекарств Жизненно важные и необходимые лекарственные препараты зарубежного производства необходимо регистрировать в России, при этом не стоит забывать и о развитии российской фармацевтики, заявил Владимир Путин. "Безусловно, мы не должны лишать людей возможности использовать эти лекарства и их тоже регистрировать, но надо не забывать и о развитии собственной фармацевтической отрасли", — сказал он. "Правительство предложило сейчас ряд решений, они начали реализовываться, и одно из них, как они сами считают, очень важное. Это регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов. Это одна из новаций, которая должна быть осуществлена в ближайшее время, это решение принято. Я уже говорил о детских лекарствах, детская рецептура сюда впервые включена, что касается редких, орфанных заболеваний, которые требуют высокой степени дотаций, они самые дорогие, часть из них закупается организованным путем, часть — неизвестно", — добавил он. Путин также обратил внимание на тот факт, что в СССР препараты в больших количествах закупались в странах Восточной Европы, в то время как сейчас Россия экспортирует лекарства в 90 стран. "Если мы туда экспортируем, значит, качество этих препаратов признано качеством мирового уровня, по-другому бы их просто не брали. В прошлом году уже 700 с лишним миллионов у нас было продано, 780, по-моему, примерно в таком объеме, было продано за границу наших лекарственных препаратов", — подчеркнул он. Отстранение России от участия в Олимпийских играх Путин считает, что наказание за допинг должно быть индивидуальным, чтобы не страдали чистые спортсмены.

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"Я считаю, что это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу решение. Решения были приняты в отношении участия спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде, теперь мы наказаны за то же самое еще раз, такого не бывает ни в одной правовой системе. Решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Если сейчас к Олимпийскому комитету России [ОКР] претензий нет, сборная должна выступать под своим флагом, а мы должны помогать и содействовать", — сказал Путин, добавив, что решение WADA, скорее всего, носит политический характер. Путин заявил, что Россия делает все, чтобы российский спорт был чистым, и напомнил, что РУСАДА формировалось в тесном контакте с WADA, и руководители Российского антидопингового агентства выбирались по их рекомендации. Законопроект о домашнем насилии

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Путин подчеркнул, что выступает совершенно "против любого насилия, в том числе насилия в семье, прежде всего, к детям и к женщинам". "Это просто признак очень низкого уровня общей культуры, когда более сильная особь начинает качать свои права с помощью кулаков и грубой физической силы. Ничего здесь хорошего нет", — добавил он. При этом президент напомнил, что за ряд правонарушений можно привлечь к ответственности, воспользовавшись уже действующими нормами, в том числе за хулиганство, за нанесение побоев и тяжких телесных повреждений. Путин затруднился сказать, отражают ли опросы ВЦИОМ отношение людей именно к принятию закона против семейного насилия или же демонстрируют, что граждане в принципе выступают против насилия. "Я тоже против насилия, как и эти 70% наших граждан", — добавил президент. Глава государства призвал спокойно обсудить необходимость принятия отдельного закона. Дело Ивана Голунова Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

"Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД. Они все уволены из органов Министерства внутренних дел РФ, и против них, против всех, возбуждены уголовные дела", — сказал он. Путин при этом заявил, что выступает против "чисток" в правоохранительных органах, но считает, что их работа нуждается в совершенствовании и контроле со стороны общественности. Изменения в Конституции Президент РФ Владимир Путин выступает против принятия новой Конституции, но понимает логику идущей дискуссии о расширении прав парламента. Путин считает возможным отменить в Конституции оговорку о том, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд. "Вот у нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности, и его конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд", — напомнил он. Решение демографических проблем

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Владимир Путин считает, что людям, знающим русский язык и культуру, проще адаптироваться к российским условиям, именно поэтому в решении вопросов иммиграции в Россию нужно исходить из уровня образования и культурной близости мигрантов. "<...> это легче для белорусов, украинцев, тех же молдаван — просто проще это делать, и местное население воспринимает это более спокойно. У нас 3 млн украинцев сейчас живет и примерно столько же приехало после трагических событий на Донбассе. Сложнее адаптироваться людям из Средней Азии, потому что там просто нужно внедрять нашу систему образования, открывать курсы по русскому языку, школы российские, филиалы наших вузов. И тогда люди, приезжающие сюда, будут чувствовать себя более комфортно, и не будет такого раздражения у местных жителей, когда они сталкиваются с неуважением к нашей культуре и истории", — сказал президент. Вынос тела Ленина из Мавзолея Президент РФ Владимир Путин высказался против выноса тела Владимира Ленина из Мавзолея в настоящее время. "Что касается тела [Ленина], на мой взгляд, это не нужно трогать, — сказал Путин. — Во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, связывают с этим определенные достижения прошлого, достижения советских лет". Парад Победы Президент России Владимир Путин считает, что представители стран СНГ, которые не приедут в РФ на торжества по случаю Дня Победы, допустят ошибку и продемонстрируют свое неуважением к ветеранам войны.

Президент собирается в пятницу познакомить коллег по СНГ с архивными документами, связанными со Второй мировой войной. "Кстати говоря, завтра у нас встреча в формате СНГ, и я хочу своих коллег из стран СНГ познакомить с некоторыми нашими архивными документами", — сказал Путин. Он также рассказал, что собирается написать и опубликовать статью о событиях, предшествующих Второй мировой войне. Отношение к Советскому Союзу в Европе Путин считает решение Европарламента, приравнявшего гитлеровскую Германию к СССР, абсолютно неприемлемым и некорректным. "<...> можно как угодно придавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм в целом, и в чем-то это будут заслуженные упреки. Безусловно, наш народ был первой жертвой этого тоталитаризма, и мы его осудили, и культ личности осудили и так далее. Но приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма", — сказал Путин, отвечая на вопрос о соответствующем решении Европарламента. Борьба с потреблением алкоголя Владимир Путин выступил против мер полицейского характера в вопросе борьбы с потреблением алкоголя.

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