Путин выступил против методов полицейского характера в борьбе с потреблением алкоголя

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступил против мер полицейского характера в вопросе борьбы с потреблением алкоголя. Об этом он заявил в четверг на большой пресс-конференции.

"Нужно ли, как в середине 80-х годов, вводить какие-то административные ограничения? Тоже невредно, но нужно здесь действовать крайне аккуратно. Скорее всего, нужно работать по другим направлениям, разъяснять, давать возможность выбрать различными видами алкогольной продукции, главным образом делая упор на продукцию с небольшими спиртовыми градусами, имея в виду не крепкие напитки, а тихие вина так называемые. Здесь есть над чем работать, не прибегая к методам полицейского характера", - сказал Путин.

Снижение потребления алкоголя стало одной из причин повышения средней продолжительности жизни в России до 73,4 года, отметил политик.

"Недавно я встречался в Сочи с представителями немецкого бизнеса. Любопытно, что в пересчете на чистый спирт, в России сегодня употребляют алкоголя меньше, чем в Германии, и это результат антиалкогольной кампании. По данным Всемирной организации здравоохранения, одной из причин увеличения продолжительности жизни в России (а мы достигли 73,4 года) [стало снижение потребления алкоголя]. Это, безусловно, самое значимое в социальной сфере достижение", - сказал Путин.

Он напомнил, что в последние годы в России проводится антиалкогольная кампания, люди ее "даже не замечают", но она является эффективной.