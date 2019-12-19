Путин считает решение WADA несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) является несправедливым, не соответствующим здравому смыслу. Об этом заявил в четверг на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.
"Я считаю, что это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу решение, - сказал Путин. - Решения были приняты в отношении участия спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде, теперь мы наказаны за то же самое еще раз, такого не бывает ни в одной правовой системе. Решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Если сейчас к Олимпийскому комитету России [ОКР] претензий нет, сборная должна выступать под своим флагом, а мы должны помогать и содействовать".
"Мы делаем все, чтобы российский спорт был чистым, РУСАДА [Российское антидопинговое агентство] формировалось в тесном контакте с нашими коллегами из WADA, мы даже руководителей выбирали по их рекомендации. К сожалению, решение, скорее всего, опять носит политический характер", - добавил Путин.
Президент считает, что любое наказание за допинг должно быть индивидуальным, чтобы не страдали чистые спортсмены.
"Любое наказание должно быть индивидуально. Если кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда [наказание] совершенно естественно и справедливо. Но если подавляющее большинство спортсменов чистые, как можно налагать санкции на них?" - сказал Путин.
"У нас девочки в фигурном катании, совсем молодые, какое отношение они имеют к допингу? Они прыгают в четыре оборота, почти никто этого не делает пока в женском фигурном катании. И их можно "зачистить" и убрать со льда таким образом, а зачем? Разве это пойдет на пользу развитию мирового спорта?" - добавил президент России.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ чемпионаты мира и Олимпиады. К участию в этих стартах они будут допускаться в качестве нейтральных спортсменов, причем право выступать получат только атлеты, которые докажут непричастность к нарушению антидопингового кодекса в соответствии со строгими условиями, которые определит WADA.
Решение исполкома WADA еще не вступило в силу, в четверг российская сторона может официально не согласиться с решением. В таком случае точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.