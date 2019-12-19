Путин считает решение WADA несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву

"Я считаю, что это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу решение, - сказал Путин. - Решения были приняты в отношении участия спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде, теперь мы наказаны за то же самое еще раз, такого не бывает ни в одной правовой системе. Решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Если сейчас к Олимпийскому комитету России [ОКР] претензий нет, сборная должна выступать под своим флагом, а мы должны помогать и содействовать".

"Мы делаем все, чтобы российский спорт был чистым, РУСАДА [Российское антидопинговое агентство] формировалось в тесном контакте с нашими коллегами из WADA, мы даже руководителей выбирали по их рекомендации. К сожалению, решение, скорее всего, опять носит политический характер", - добавил Путин.

Президент считает, что любое наказание за допинг должно быть индивидуальным, чтобы не страдали чистые спортсмены.

"Любое наказание должно быть индивидуально. Если кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда [наказание] совершенно естественно и справедливо. Но если подавляющее большинство спортсменов чистые, как можно налагать санкции на них?" - сказал Путин.