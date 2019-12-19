Путин назвал самые тяжелые для него события за 20 лет

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Теракты в Беслане и на Дубровке стали самыми тяжелыми событиями за 20 лет, которые Владимир Путин провел во власти. Об этом он рассказал на большой пресс-конференции.

"Самые тяжелые [события] - это крупные теракты. Это Беслан. Никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке", - признался президент.

Оценка деятельности

Путин считает, что не ему давать оценку тому, какой след оставит в истории его президентство. По его мнению, это дело будущих поколений.

"Это следующее поколение скажет, можно или нет [считать исторической личностью]. Думаю, что для нас, для современников, для меня лично - это не вопрос, на который я должен отвечать", - сказал он.

По словам президента, "люди должны будут в будущем оценить, что сделано было для страны". Он не исключил, что возможно, чего-то не удалось сделать. "Я думаю, что общественное мнение в этом смысле такой самый лучший показатель и оно даст оценку. Но это в будущем", - заключил он.