{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
Обновлено 

Путин назвал самые тяжелые для него события за 20 лет

По словам президента РФ, это теракты в Беслане и на Дубровке
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Теракты в Беслане и на Дубровке стали самыми тяжелыми событиями за 20 лет, которые Владимир Путин провел во власти. Об этом он рассказал на большой пресс-конференции.

На эту тему
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

"Самые тяжелые [события] - это крупные теракты. Это Беслан. Никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке", - признался президент.

Оценка деятельности

Путин считает, что не ему давать оценку тому, какой след оставит в истории его президентство. По его мнению, это дело будущих поколений.

"Это следующее поколение скажет, можно или нет [считать исторической личностью]. Думаю, что для нас, для современников, для меня лично - это не вопрос, на который я должен отвечать", - сказал он.

По словам президента, "люди должны будут в будущем оценить, что сделано было для страны". Он не исключил, что возможно, чего-то не удалось сделать. "Я думаю, что общественное мнение в этом смысле такой самый лучший показатель и оно даст оценку. Но это в будущем", - заключил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
Реклама на ТАСС
Путин: закон об иноагентах направлен на ограничение иностранного вмешательства в дела РФ
Президент подчеркнул, что физлица, получающие деньги из-за границы из иностранных источников для осуществления внутриполитической работы, должны прямо на это указывать.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС