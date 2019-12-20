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СМИ: 11 человек серьезно пострадали во время протестов в Нью-Дели

Полиция использовала против манифестантов водометы и дубинки

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 11 участников протестов против новой редакции закона о гражданстве Индии получили в пятницу серьезные травмы в ходе беспорядков в Нью-Дели и были доставлены в городские больницы. Как сообщает телеканал NDTV, особенно напряженная ситуация сложилась в районе Дарьягандж, где протестующие пытались разгромить полицейский пост и подожгли автомобиль.

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Полиция использовала против манифестантов водометы и дубинки. В правоохранительных органах заявляют, что не применяли слезоточивый газ.

На фоне беспорядков были закрыты несколько станций метрополитена.

Несостоявшийся марш

Несколько тысяч человек намеревались пройти в пятницу маршем от исторической Соборной мечети в Старом Дели до старинной обсерватории Джантар-Мантар в центре города. Полиция запретила шествие и остановила участников акции, однако многие из них попытались прорваться в центр столицы.

Массовые акции протеста прошли в пятницу и в других городах страны. Как ранее сообщал NDTV, по меньшей мере шесть человек погибли в северном индийском штате Уттар-Прадеш в ходе беспорядков. В правоохранительных органах подчеркивают, что полиция не открывала огонь по манифестантам.

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Индия
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