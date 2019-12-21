Акция белорусской оппозиции в Минске против интеграции с Россией прошла без инцидентов

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Очередная из серии несанкционированных акций белорусской оппозиции против углубления интеграции с РФ прошла в субботу в Минске без инцидентов и задержаний, передает корреспондент ТАСС.

Участники акции собрались на Октябрьской площади под националистическими бело-красно-белыми флагами, плакатами с антироссийскими лозунгами. В этот день недовольных белорусско-российской интеграцией пришло значительно меньше, чем на предыдущие акции. На митинге выступили лидеры оппозиции, среди них сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павел Северинец, экс-кандидат в президенты, поэт Владимир Некляев, депутат 12-го созыва парламента Юрий Беленький. Все они призывали защищать независимость и суверенитет Белоруссии, поддерживать протестное движение.

Аналогичные несанкционированные акции прошли в Минске 7, 8 и 20 декабря. Правоохранительные органы не вмешивались. На текущей неделе суды в Минске назначили ряду участников акций административные аресты сроком на 15 суток. В частности, Северинцу назначили 15 суток, но отпустили домой. При этом милиция его предупредила о недопустимости проведения несанкционированных городскими властями мероприятий.

6 декабря в обращении к белорусским парламентариям президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что в рамках работы по углублению интеграции с РФ власти не собираются сдавать независимость и суверенитет страны. По его словам, это должен быть союз на равноправной основе, Белоруссия не собирается входить в состав любого государства, даже братской России.