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Начало процедуры импичмента Трампа

Трамп обвинил Пелоси в попытке диктовать условия проведения импичмента в Сенате

Ранее президент США указал демократам на намеренное затягивание передачи обвинительного заключения против него в верхнюю палату
Президент США Дональд Трамп AP Foto/Luis M. Alvarez
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Foto/Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, обвинив ее в попытке диктовать республиканцам условия проведения процедуры импичмента в Сенате.

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"Сумасшедшая Нэнси хочет диктовать республиканскому большинству в Сенате условия этого обмана с импичментом, - отметил Трамп в воскресенье в Twitter. - При этом [она] отказывается от всех установленных процедур - адвокатов, [вызова] свидетелей - в Палате [представителей] с демократическим большинством".

"Демократы хотят, чтобы этим все и закончилось. Их расследование мертво, а их рейтинги вселяют ужас!" - говорится в записи. Глава Белого дома при этом не привел конкретных данных об уровне поддержки демократов. Однако последние опросы показывают, что, в частности, по вопросу импичмента мнения американцев разделились практически пополам. Например, по данным исследования телекомпании ABC и газеты The Washington Post от 17 декабря, 49% опрошенных считают, что Конгресс должен подвергнуть Трампа импичменту, а 46% придерживаются противоположного мнения.

В субботу президент указал демократам на намеренное затягивание передачи обвинительного заключения против него в верхнюю палату.

Палата представителей Конгресса утвердила в среду обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения.

Ранее предполагалось, что конгрессмены уже в среду рассмотрят резолюцию по списку законодателей, которые выступят в качестве обвинителей на процессе в Сенате. Этот же документ должен был одобрить передачу статей обвинения в верхнюю палату. Однако, по словам спикера нижней палаты, демократы не могут назначить обвинителей и передать статьи, пока не узнают, "что из себя будет представлять процесс".

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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