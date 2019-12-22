СМИ: ВВС Израиля имитировали налеты на юг Ливана во время ракетных ударов по Сирии

БЕЙРУТ, 23 декабря. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС вторглись в воскресенье в воздушное пространство Ливана и имитировали налеты на южные районы страны во время ракетных ударов по Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen. По его информации, израильские самолеты появились на низкой высоте в небе над городом Сайда в 40 км к югу от Бейрута, а также над районами Хасбайя, Аркуб и Шебаа.

После интенсивных полетов в воздушном пространстве Ливана истребители удалились в направлении горы Хермон и Голанских высот.

Ранее агентство SANA передало, что Израиль нанес ракетные удары по окрестностям Дамаска. Сирийские ПВО открыли огонь по воздушным целям, поразив одну из ракет в небе над Акрабой к юго-западу от столицы.

По сведениям телеканала Al Hadath, ракетной атаке подвергся лагерь шиитских бойцов, воюющих на стороне сирийской армии, который расположен в районе Сейида-Зейнаб рядом с шоссе в международный аэропорт Дамаска.