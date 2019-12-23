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Акции протеста в Гонконге

Президент Южной Кореи указал на бесспорное право Пекина решать ситуацию в Гонконге

Вопросы специального административного района относятся к сфере внутренней политики КНР, отметил Мун Чжэ Ин

ПЕКИН, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в понедельник в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что проблему Гонконга следует считать вопросом внутренней политики Китая.

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"Южнокорейская сторона считает, что дела Гонконга, как и проблема, касающаяся Синьцзян-Уйгурского автономного района, относятся к сфере внутренней политики КНР", - приводит слова президента Южной Кореи Центральное телевидение Китая.

По словам Мун Чжэ Ина, Корею и Китай объединяют древние культурные связи и руководство двух стран, учитывая это, должно использовать благоприятные возможности на текущем этапе, чтобы отношения между Сеулом и Пекином вступили на новый этап плодотворного взаимодействия.

"Южная Корея выражает понимание по поводу позиции, которую занимает КНР при решении важных проблем. В частности, мы поддерживаем свободную торговлю и готовы продолжать усиливать сотрудничество с Китаем в ходе обсуждения региональных и международных вопросов", - подытожил президент.

Теги
КитайРеспублика КореяСи ЦзиньпинМун Чжэ ИнАкции протеста в Гонконге
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