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Гибель саудовского журналиста в Турции
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Саудовский суд приговорил пятерых фигурантов дела об убийстве Хашкаджи к казни

Еще трое осуждены на 24 года лишения свободы
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© AP Photo/Lefteris Pitarakis

КАИР, 23 декабря. /ТАСС/. Суд Саудовской Аравии приговорил в понедельник пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи к смертной казни. Об этом сообщили на пресс-конференции в Эр-Рияде представители генеральной прокуратуры, передает в прямом эфире телеканал Sky News Arabia.

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Еще трое получили по 24 года лишения свободы. Всего по делу проходили 11 человек.

"Расследование показало, что убийство было непреднамеренным", - отметили представители генпрокуратуры королевства. По их словам, "все, кто были признаны виновными, предстали перед судом". Среди подозреваемых был также бывший советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани, по заданию которого якобы велась в интернете слежка за правозащитниками и журналистами, настроенными критически по отношению к Саудовской Аравии. Однако, как было отмечено на пресс-конференции, никаких обвинений ему предъявлено не было.

Теги
Гибель саудовского журналиста в ТурцииХашкаджи, Джамаль
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