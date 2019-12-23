МИД России: трансграничная доставка помощи нужна Западу для подрыва суверенитета Сирии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Трансграничный механизм по оказанию гуманитарной помощи Сирии был нужен западным странам как инструмент подрыва суверенитета арабской республики. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ в связи с голосованием в Совете Безопасности ООН по двум проектам резолюции о доставке гуманитарной помощи Сирии.

"Западные партнеры, руководствуясь, как теперь ясно, исключительно политическими соображениями, а не нуждами гражданского населения Сирии, выступили против нашего проекта, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Очевидно, что для них трансграничный механизм был важен как инструмент подрыва суверенитета и территориальной целостности Сирии, а не как средство оказания помощи нуждающимся".

В министерстве обратили внимание на то, что в этих же целях против Дамаска были введены "калечащие экономические санкции, не позволяющие ввозить в страну медикаменты, строительные материалы, оборудование, в которых после девяти лет кризиса так остро нуждается 22-миллионное население Сирии". "Кроме того, западники блокируют выделение финансирования на нужды гуманитарного восстановления Сирии (строительство домов, школ, больниц, объектов водо- и электроснабжения), что необходимо для содействия добровольному, безопасному и достойному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в соответствии со стандартами Управления верховного комиссара ООН по делам беженцам, - указывается в комментарии. - Но и этого оказалось мало: США и их союзники по "антиигиловской коалиции" на глазах всего международного сообщества нелегально торгуют сирийской нефтью и для этого сохраняют свое незаконное военное присутствие на северо-востоке страны".

"Подобные действия являются не только грубым нарушением всех норм международного права и международного гуманитарного права, Устава ООН. Они являются наглядной демонстрацией пренебрежения к суверенитету и территориальной целостности других стран, политизации сугубо гуманитарных вопросов, спекулирования на нуждах мирных жителей на фоне беззастенчивого разграбления национальных природных ресурсов", - подчеркнули в МИД РФ.

Резолюции не прошли

Россия и Китай в пятницу использовали право вето в Совете Безопасности ООН при голосовании по проекту резолюции Германии, Бельгии и Кувейта о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Документ предлагал сохранить три пункта пропуска (на границе с Ираком и Турцией), через которые ООН может доставлять гуманитарную помощь без получения разрешения от Дамаска.

В альтернативном российско-китайском проекте, заблокированном США и их ближайшими союзниками, говорилось о целесообразности оставить на ближайшие полгода только два КПП в идлибской зоне деэскалации на границе с Турцией, поскольку иракский переход практически больше не используется, а соответствующий пограничный район контролируется сирийскими властями. По мнению Москвы, такая постановка вопроса учитывает сложившуюся ситуацию на земле и в большей мере соответствует нормам международного гуманитарного права, согласно которым гуманитарная помощь должна доставляться по согласованию с правительством страны-получателя.

"Правительство Сирии официально обратилось к ООН с просьбой прекратить трансграничное гуманитарное содействие, - напомнили на Смоленской площади. - В рамках приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии международное сообщество должно учитывать и уважать это обращение сирийских властей".