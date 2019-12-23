{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

МИД России: трансграничная доставка помощи нужна Западу для подрыва суверенитета Сирии

В этих же целях против Дамаска были введены экономические санкции, отметили в ведомстве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Трансграничный механизм по оказанию гуманитарной помощи Сирии был нужен западным странам как инструмент подрыва суверенитета арабской республики. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ в связи с голосованием в Совете Безопасности ООН по двум проектам резолюции о доставке гуманитарной помощи Сирии.

На эту тему
Сирийская армия начала операцию в Идлибе. Турция предупреждает о новой волне беженцев

"Западные партнеры, руководствуясь, как теперь ясно, исключительно политическими соображениями, а не нуждами гражданского населения Сирии, выступили против нашего проекта, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Очевидно, что для них трансграничный механизм был важен как инструмент подрыва суверенитета и территориальной целостности Сирии, а не как средство оказания помощи нуждающимся".

В министерстве обратили внимание на то, что в этих же целях против Дамаска были введены "калечащие экономические санкции, не позволяющие ввозить в страну медикаменты, строительные материалы, оборудование, в которых после девяти лет кризиса так остро нуждается 22-миллионное население Сирии". "Кроме того, западники блокируют выделение финансирования на нужды гуманитарного восстановления Сирии (строительство домов, школ, больниц, объектов водо- и электроснабжения), что необходимо для содействия добровольному, безопасному и достойному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в соответствии со стандартами Управления верховного комиссара ООН по делам беженцам, - указывается в комментарии. - Но и этого оказалось мало: США и их союзники по "антиигиловской коалиции" на глазах всего международного сообщества нелегально торгуют сирийской нефтью и для этого сохраняют свое незаконное военное присутствие на северо-востоке страны".

"Подобные действия являются не только грубым нарушением всех норм международного права и международного гуманитарного права, Устава ООН. Они являются наглядной демонстрацией пренебрежения к суверенитету и территориальной целостности других стран, политизации сугубо гуманитарных вопросов, спекулирования на нуждах мирных жителей на фоне беззастенчивого разграбления национальных природных ресурсов", - подчеркнули в МИД РФ.

Резолюции не прошли

Россия и Китай в пятницу использовали право вето в Совете Безопасности ООН при голосовании по проекту резолюции Германии, Бельгии и Кувейта о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Документ предлагал сохранить три пункта пропуска (на границе с Ираком и Турцией), через которые ООН может доставлять гуманитарную помощь без получения разрешения от Дамаска.

В альтернативном российско-китайском проекте, заблокированном США и их ближайшими союзниками, говорилось о целесообразности оставить на ближайшие полгода только два КПП в идлибской зоне деэскалации на границе с Турцией, поскольку иракский переход практически больше не используется, а соответствующий пограничный район контролируется сирийскими властями. По мнению Москвы, такая постановка вопроса учитывает сложившуюся ситуацию на земле и в большей мере соответствует нормам международного гуманитарного права, согласно которым гуманитарная помощь должна доставляться по согласованию с правительством страны-получателя.

"Правительство Сирии официально обратилось к ООН с просьбой прекратить трансграничное гуманитарное содействие, - напомнили на Смоленской площади. - В рамках приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии международное сообщество должно учитывать и уважать это обращение сирийских властей".

Теги
БельгияСШАИракКувейтСирияТурцияГерманияРоссияКитайКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
США выделят на оборону стран Балтии $175 млн
$50 млн будут выделены впервые - на развитие ПВО, сообщили в министерстве обороны Эстонии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС