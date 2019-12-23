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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Иранские запасы обогащенного урана достигли 800 кг

О новом шаге Тегерана по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки говорить рано, отметил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи

ТЕГЕРАН, 23 декабря. /ТАСС/. Запасы обогащенного урана у иранской стороны достигли 800 кг. Об этом в понедельник заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

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"Сейчас мы уже имеем более 800 кг обогащенного урана, - приводит его слова агентство Tasnim. - Ежемесячно мы производим 200 кг урана, и за следующие десять месяцев сможем обогатить около двух тонн". Предельно допустимой нормой для Тегерана, по условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), было 300 кг обогащенного фторида урана.

Салехи добавил, что "рано говорить о новом шаге Ирана [по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки]". "Это сфера ответственности президента страны, а он пока не делал соответствующих заявлений", - отметил чиновник.

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ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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