Reuters: США назвали решение суда по делу об убийстве журналиста Хашкаджи важным шагом

ТАСС, 23 декабря. США положительно оценили вынесенные судом Саудовской Аравии приговоры обвиняемым в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters .

"Это [приговоры] важный шаг на пути к привлечению к ответственности тех, кто причастен к преступлению, и мы советуем Саудовской Аравии продолжить честный и прозрачный судебный процесс", - приводит агентство слова представителя американской администрации.

Пятеро обвиняемых по делу об убийстве Хашкаджи ранее в понедельник были приговорены к смертной казни, еще трое получили по 24 года лишения свободы. Всего по делу проходили 11 человек.