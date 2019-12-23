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Гибель саудовского журналиста в Турции

Reuters: США назвали решение суда по делу об убийстве журналиста Хашкаджи важным шагом

В США посоветовали Саудовской Аравии "продолжить честный и прозрачный судебный процесс"

ТАСС, 23 декабря. США положительно оценили вынесенные судом Саудовской Аравии приговоры обвиняемым в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

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"Это [приговоры] важный шаг на пути к привлечению к ответственности тех, кто причастен к преступлению, и мы советуем Саудовской Аравии продолжить честный и прозрачный судебный процесс", - приводит агентство слова представителя американской администрации.

Пятеро обвиняемых по делу об убийстве Хашкаджи ранее в понедельник были приговорены к смертной казни, еще трое получили по 24 года лишения свободы. Всего по делу проходили 11 человек.

 

Теги
СШАТурцияСаудовская АравияГибель саудовского журналиста в ТурцииХашкаджи, Джамаль
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