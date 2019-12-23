СМИ: сирийские войска наступают на форпост террористов в Маарет-Наамане

ТАСС, 23 декабря. Бойцы сирийской армии вернули в понедельник под контроль город Джирджаназ на юго-востоке провинции Идлиб и приближаются к форпосту террористов в Маарет-Наамане, расположенному на стратегической автостраде Дамаск - Алеппо. Как сообщил новостной портал Al Masdar , войска прорвали оборонительные линии противника в Эт-Тахе и Абу-Мекке, уничтожив сотни боевиков. Потери правительственных сил составили 50 убитых и 70 раненых.

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Наступательная операция началась 19 декабря, и за четыре дня сирийские военнослужащие освободили 35 населенных пунктов, которые находились в руках террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и их союзников.

Войска продвигаются по шоссе Абу-Мекка - Маарет-Нааман. В их тылу остался один из наблюдательных постов турецких военных в поселке Сарман.

По сведениям портала, командование ВС республики предложило бандформированиям сдать без боя свой форпост в Маарет-Наамане, чтобы не повергать опасности мирное население, и отступить на север провинции в горную местность Джебель-эз-Завия у турецкой границы.

Идлиб - единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.