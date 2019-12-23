Власти Колумбии отвергают обвинения Венесуэлы в атаке на воинскую часть

БОГОТА, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Колумбии отвергают обвинения венесуэльских коллег в причастности Боготы к нападению на воинскую часть Боливарианской Республики, которое состоялось в минувшее воскресенье. Соответствующее заявление в понедельник распространил МИД Колумбии.

"МИД от имени правительства Колумбии решительно отвергает необоснованные и злонамеренные обвинения незаконного режима [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро против правительства Колумбии в отношении предполагаемого участия в нападении на воинскую часть, которое произошло в минувшее воскресенье в венесуэльском штате Боливар", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

По мнению Боготы, Каракас с помощью "безрассудных" обвинений "стремится отвлечь внимание от серьезных внутренних проблем, изобретая внешних врагов".

Накануне министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил об атаке утром в воскресенье представителей оппозиции на воинскую часть на юге страны. По его словам, преступники пытались похитить оружие, однако были задержаны. При нападении погиб один военнослужащий. По мнению министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, к атаке причастны власти Колумбии и Бразилии.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.