CNN узнал детали поездки экс-помощников адвоката Трампа на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Американский предприниматель Дэвид Коррейа сопровождал во время поездки на Украину двух лиц, которые якобы выполняли поручения Рудольфа Джулиани - адвоката президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в понедельник вечером телеканал CNN .

По словам его источников, Коррейа прошлой зимой ездил на Украину вместе с предпринимателями Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Всем троим в октябре были предъявлены обвинения, в частности, в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнасу и Фруману также инкриминируются попытки добиться отставки Мари Йованович с должности посла США в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Парнас утверждает, что он и Фруман по указанию Джулиани убеждали украинские власти начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Джулиани признал, что Парнас и Фруман выполняли некоторые его поручения, однако подчеркивает, что они касались лишь поиска материалов, которые оправдывают Трампа в свете обвинений со стороны политических оппонентов.

Как утверждается в материале CNN, Коррейа во время поездки пытался заключить выгодные сделки. Они касались поставок на Украину сжиженного природного газа из США через Польшу. Источники отмечают, что Коррейа также проводил консультации по деловым вопросам в интересах Парнаса и Фрумана.

Представители Парнаса ранее заявили, что он готов дать показания в рамках процедуры импичмента Трампа.