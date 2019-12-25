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На Украине открыли дело в связи с проездом пассажирского поезда по Крымскому мосту

В украинской Генпрокуратуре пообещали дать правовую оценку запуску Россией железнодорожного сообщения через Крымский мост, назвав его "незаконным"

КИЕВ, 25 декабря. /ТАСС/. Входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины так называемая прокуратура Крыма открыла уголовное дело в связи с тем, что в среду первый пассажирский поезд Петербург - Севастополь прибыл в Крым, проехав через Керченский пролив по Крымскому мосту. Об этом прокуратура сообщила в своем Telegram-канале.

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"Прокуратура Автономной республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь государственной границы Украины через "Керченский мост" <...> Данные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в Автономной республике Крым (располагается в Херсоне - прим. ТАСС)", - сказано в сообщении.

В прокуратуре пообещали дать правовую оценку запуску Россией железнодорожного сообщения через Крымский мост, назвав его "незаконным". "Такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", - заявили в украинской прокуратуре.

Ранее первый пассажирский поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Севастополь, прибыл в конечный пункт. Состав следовал по новому маршруту, в ночь на 25 декабря он пересек Крымский мост.

В понедельник президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив: в кабине рельсового автобуса он совершил поездку из Керчи в Тамань. Тогда Министерство иностранных дел Украины в связи с этим выразило протест России.

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