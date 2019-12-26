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Гибель саудовского журналиста в Турции

В ООН раскритиковали приговор по делу Хашкаджи в Саудовской Аравии

Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар заявила, что к ответственности не привлечены заказчики убийства, а само разбирательство представляет собой "антипод правосудия"

ЖЕНЕВА, 26 декабря. /ТАСС/. Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар, занимавшаяся расследованием убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, подвергла критике разбирательство по этому делу, проведенное в Саудовской Аравии, и смертный приговор, вынесенный пяти обвиняемым. В заявлении, распространенном в четверг в Женеве, она отметила, что шокирована тем обстоятельством, что к ответственности не привлечены заказчики убийства.

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"Я потрясена, во-первых, в связи с тем, что являюсь противницей смертной казни. Кроме того, те, кто заказал убийство, не только остались на свободе, но и едва ли были затронуты расследованием. Это второе потрясение", - отметила Калламар. По ее словам, проведенное в Саудовской Аравии разбирательство представляет собой "антипод правосудия".

Спецдокладчик считает, что необходимо "расследовать цепочку отдачи приказов, чтобы установить вдохновителей [убийства Хашкаджи], а также тех, кто побудил к этому, позволил и закрыл глаза на убийство". Калламар подвергла критике судебный процесс также за то, что он был проведен за закрытыми дверями.

В понедельник пять обвиняемых по этому делу были приговорены к смертной казни, еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы. Всего по делу проходили 11 человек.

Теги
Саудовская АравияГибель саудовского журналиста в Турции
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