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СМИ: протестующие заблокировали туристическую столицу Черногории

Движение в Будве практически полностью парализовано

БЕЛГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Движение в туристической столице Черногории Будве практически полностью блокировано. Об этом сообщило в четверг издание Vijesti.

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Оно отмечает, что протест начали активисты оппозиционного "Демократического фронта", которых возглавил руководитель муниципалитета Марко Бато Царевич. Затем к ним присоединились горожане. В настоящий момент около 500 протестующих против закона о свободе вероисповедания заблокировали перекресток с круговым движением на въезде в город.

По данным издания, город встал в километровых пробках. Ситуация в Будве напряженная. Конфликт между водителем, пытающимся объехать заблокированный участок, и протестующими едва не перерос в драку. Глава муниципалитета Царевич призвал участников ссоры к спокойствию.

По данным пресс-службы "Демократического фронта", жители города Котор присоединились к протестной акции, заблокировав движение. В акции принимают участие несколько десятков человек. Оппозиция призывает присоединиться к протесту второй по величине город страны Никшич, являющийся важным индустриальным центром.

Ранее один из лидеров оппозиционного "Демократического фронта" Андрия Мандич заявил ТАСС, что протестующие заблокировали большинство городов Черногории.

Теги
Черногория
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Граждане второго по величине города Черногории присоединились к акции протеста
Люди вышли на ключевой перекресток города Никшич
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